Homem destrói escultura de Ai Weiwei em inauguração de exposição em Itália

Genus Bononiae Press Office / VIA REUTERS

Um homem destruiu uma escultura de Ai Weiwei, esta sexta-feira, durante a abertura de uma exposição do artista e activista chinês no Palazzo Fava, na cidade italiana de Bolonha, disse um porta-voz do evento.

As imagens das câmaras de videovigilância, publicadas na conta de Instagram de Ai Weiwei, mostram um homem a empurrar a escultura, partindo-a e segurando um pedaço sobre a cabeça. A obra visada era o grande Porcelain Cube azul e branco do artista, revelou o porta-voz.

O curador da exposição, Arturo Galansino, afirmou que o autor do acto de vandalismo é já bem conhecido no mundo da arte pelo seu cadastro.

"Infelizmente, conheço o autor deste acto irreflectido por causa de uma série de episódios perturbadores e prejudiciais ocorridos ao longo dos anos em várias exposições e instituições de Florença", afirmou Galansino.

A polícia de Bolonha informou a imprensa local que um cidadão checo de 57 anos foi detido depois de ter sido interceptado pela segurança do museu.

Na exposição, que estará aberta até 4 de Maio de 2025, intitulada Quem sou eu?, toma agora o lugar da escultura destruída uma impressão do cubo em tamanho real.

"Ai Weiwei preocupou-se com o facto de ninguém se ter magoado e depois pediu que os restos da obra fossem cobertos e levados", disse.

Não ficou claro como é que o homem entrou no edifício durante o evento de sexta-feira, que estava reservado a convidados.