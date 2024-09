Yuval Noah Harari: “As redes sociais minaram as democracias em todo o mundo”

Neste episódio, reproduzimos excertos da entrevista do autor de Nexus e Sapiens a Pedro Rios, jornalista e editor do Ípsílon.

Yuval Noah Harari tem um novo livro. Nexus fala-nos do enorme impacto da inteligência artificial (IA) e dá o exemplo de como as redes sociais minaram as democracias em todo o mundo.

O historiador e autor do best-seller Sapiens​ diz que a IA tem capacidade para tomar decisões independentes que não foram previstas: se lhe dissermos para aumentar o engagement, é possível que ela destrua a democracia.

“É muito perigoso a conversa entre os humanos ser sequestrada pelos bots. A democracia é uma conversa. Devíamos banir isto”, acrescenta Harari.

Nestes dias em que a IA escolhe o que vemos e já toca piano, nem tudo é catastrófico.

Harari considera que os veículos de condução autónoma, que poderão salvar um milhão de pessoas que todos os anos morrem em acidentes de viação ou a sua importância na criação de novos tipos de medicamentos serão alguns dos seus benefícios.

Neste episódio, reproduzimos excertos da entrevista de Yuval Noah Harari a Pedro Rios, jornalista e editor do Ípsílon. Se preferir, pode ouvir aqui a versão original, em inglês:

