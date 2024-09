Lutar, descansar, voltar e fazer tudo outra vez. Os bombeiros na linha da frente

Nos incêndios que atravessaram a semana que agora termina chegaram a estar no terreno mais de 5000 bombeiros em simultâneo, tentando acudir a fogos acicatados pelo vento intratável e o calor extremo, que tomaram conta de vários concelhos do Norte e Centro do país. Eram muitos homens e mulheres a arriscar a vida, mas, mesmo assim, não conseguiam estar em todo o lado, tal era a dimensão do que estava em causa. Foram dias de pouco descanso, algum desalento, lutas ferozes e batalhas ganhas. Quatro desses bombeiros contam-nos como foi.

