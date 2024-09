Fogos em Castro Daire mobilizam mais de 800 bombeiros

Os dois focos de incêndio em Castro Daire, no distrito de Viseu, eram às primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 20 de Setembro, os que mais meios mobilizavam, com mais de 800 operacionais no terreno, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC). São o maior foco de incêndio neste momento e os únicos em curso; e obrigavam, por volta das 7h15, à mobilização de 816 elementos da Protecção Civil e 261 veículos.

A essa hora, cerca de 2500 operacionais, apoiados por 767 meios terrestres, combatiam 44 incêndios em todo o território. Castro Daire, no distrito de Viseu, é o teatro de operações que mais preocupava e mais meios mobilizava, apesar da mudança no estado do tempo, com alguns aguaceiros registados na região. Só em Mões/Soutelo, no concelho de Castro Daire, havia 726 operacionais no local com o apoio de 231 meios terrestres. Noutro foco, em Pinheiro, Moção, as chamas estavam a ser combatidas por 86 operacionais apoiados por 30 veículos.

Entre os incêndios registados no país, só quatro são consideradas ocorrências significativas: os dois teatros de operação em Castro Daire, que são também os únicos em curso, o fogo em Amarante e o de Penalva do Castelo, ambos em resolução. Em Amarante, as chamas estão a ser combatidas por 177 operacionais e 43 meios terrestres, enquanto o fogo de Penalva do Castelo mobiliza 59 bombeiros e 20 veículos.

Num ponto de situação por volta das 00h50, o comandante sub-regional de Emergência e Protecção Civil de Viseu Dão Lafões, Miguel Ângelo David, disse que "há muito trabalho pela frente" no incêndio de Castro Daire e que "não é por caírem umas pinguinhas que poderemos considerar as coisas resolvidas". "Não choveu em todo o lado. [...] Caíram umas pingas nalguns sítios, em alguns sítios também tenho reporte que choveu muito, mas as equipas continuam a fazer os trabalhos", disse Miguel Ângelo David à agência Lusa.

O comandante disse que houve "um reforço de dispositivo" e as equipas continuam "a operar com maquinaria, com os grupos de combate e com linhas de progressão no terreno, que é muito escarpado".

De acordo com a Protecção Civil, o incêndio em Penalva do Castelo, distrito de Viseu, entrou esta madrugada em fase de resolução. Também o incêndio que deflagrou na freguesia de Alvarenga na quarta-feira à tarde, em Arouca, concelho do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto (AMP), entrou entretanto em fase de resolução durante a noite. O mesmo aconteceu com os fogos que deflagraram em Sabroso de Aguiar, em Vreia de Jales e Quintã — os mesmos que tinham sofrido reactivações na quinta-feira à tarde em Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real.