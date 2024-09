Seleção de Portugal desbanca Seleção Brasileira e é campeã mundial no Instagram

Seleção lusa comandada pelo atacante Cristiano Ronaldo tem conseguido engajar cada vez mais seguidores, enquanto o time do Brasil vive um momento ruim no campo e na imagem.

Portugal ultrapassou o Brasil e se tornou a Seleção Nacional com mais seguidores no Instagram. Em 2024, a conta oficial do time português de futebol atingiu 18,43 milhões de seguidores. O Brasil caiu para a segunda posição entre todas as equipas de futebol do planeta, com 17,8 milhões. Desde quando a pesquisa foi iniciada, em 2021, é a primeira vez que a Seleção Brasileira perde a liderança deste ranking.

Curiosamente, o número de seguidores da Seleção de Portugal no Instagram supera em 8 milhões a população do país, que é da ordem de 10,6 milhões de habitantes.

O estudo foi elaborado pela agência Samba Digital, especializada em marketing esportivo e iGaming, focada em internacionalização de marcas e que presta serviços de mídia a clientes de países, em especial da Europa e das Américas.

O levantamento, divulgado na terça-feira (17/09) mostra que, em 2024, Portugal foi a Seleção que mais conquistou seguidores (1,9 milhão). O Brasil aquinhoou 557 mil, ficando na 9.ª posição no ranking dos 10 times mais populares na luta por seguidores.

Em 2024, entre os 10 posts com mais interações entre todas as Seleções de futebol do planeta, Portugal detém 50% deles. Detalhe, Cristiano Ronaldo aparece em todos as publicações de maior engajamento do time luso. O principal post do clube português em 2024 acumulou 8,6 milhões de engajamentos e uma taxa de sucesso de 49% com os seguidores do perfil.

Nele, Cristiano Ronaldo entra em campo com uma pequena fã portadora de necessidades especiais. O camisa 7 ajuda a pequena torcedora na cadeira de rodas dando-lhe a mão, e entram juntos em campo. A alegria da pequena adepta é notável.

A Seleção Portuguesa tem se destacado pela estratégia digital, que leva em conta as melhores práticas. O perfil do time e de Ronaldo fazem um collab (colaboração), fato incomum entre as demais Seleções de futebol, que não associam a imagem a seus craques. Ronaldo é um fenômeno digital, pois sabe trabalhar sua marca e, por consequência, o digital de forma estratégica, diz o estudo.

A disputa digital, não leva em conta apenas os títulos conquistados em campo. A conexão com os torcedores também é resultado de postagens, frequências e conteúdos. Estar antenado ao que demanda o consumidor ajuda a construir uma marca global na área do esporte e é preciso levar diferentes aspectos em consideração.

Imagem ruim

No caso do Brasil, os problemas internos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ajudaram nesse período de baixa performance. No fim de 2023, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro chegou a destituir Ednaldo Rodrigues do cargo de presidente da CBF, mas ele recorreu e voltou ao cargo. A Seleção Brasileira também tem apresentado péssimos resultados em campo, com constantes trocas de técnicos. Procurada, a CBF não quis se manifestar.

Os resultados nas redes sociais mundiais trazem ganhos para as Seleções. Segundo o estudo da Samba Digital, quanto maior a exposição digital, maior o número de seguidores, maior alcance, maior visibilidade, melhores acordos e mais marcas interessadas em se conectarem com os times e com seus ativos.