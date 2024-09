Presidente português envia representante ao velório de brasileiro morto em Albergaria-a-Velha

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



O velório de Carlos Eduardo Neves, que na segunda-feira foi apanhado pelo incêndio de Albergaria-a-Velha, vai se realizar esta quinta-feira na Trofa, Águeda.

Será na Casa Mortuária da Trofa, em Águeda, que vai ocorrer o velório de Carlos Eduardo Neves, o brasileiro que morreu no incêndio de Albergaria-a-Velha. Ele foi cercado pelo fogo quando estava tentando salvar maquinário da empresa Bioflorestal do fogo que acabou por consumir cerca de 10 mil hectares na região.

O velório de Carlos Eduardo vai se realizar na Casa Mortuária da Trofa, Águeda, e terá início às 17 horas. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa não vai estar presente, por ter um outro funeral, de um militar, à mesma hora. Mas vai enviar um representante.

Fontes da Presidência da República informam que o presidente falou com a namorada de Neves, Juliana Martins para prestar as suas condolências. Os serviços da presidência recolheram informações sobre o brasileiro e repassaram estas para o governo português.

Segundo a Funerária São João de Deus, foi Juliana quem encomendou o velório. A Casa Mortuária da Trofa fica junto à Igreja de São Salvador, no centro da localidade.

Batalhador

O pernambucano Neves, de 28 anos, estava há cinco anos e meio em Portugal, onde veio buscando uma vida melhor. Nascido na comunidade do Coque, em Recife - uma das regiões com piores níveis sociais do estado -, era o mais novo de 17 irmãos. Perdeu os pais ainda criança, tendo que se virar sozinho.

Em Portugal, além de trabalhar na empresa Bioflorestal, de gestão da floresta e produção de biomassa, nos meses de verão vendia bolas de Berlim – uma espécie de sonho – nas praias, como ambulante. Era conhecido como uma pessoa que gostava de festas e sempre participava no Carnaval de Ovar, um dos mais agitados do país. Deixa uma filha de um ano.