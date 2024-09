Costa “empurra” culpa para Lacerda Sales

O ex-primeiro ministro António Costa considera que os membros do Governo “são politicamente responsáveis pelos seus actos e omissões”.

É um apontar de dedo sem referência a cargos, mas que contraria a argumentação que António Lacerda Sales possa usar para se esquivar de responsabilidades: nas respostas que enviou nesta sexta-feira à comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas, o ex-primeiro ministro António Costa considera que os membros do Governo "são politicamente responsáveis pelos seus actos e omissões e, consoante a situação concreta, por actos e omissões de quem está sob a sua direcção ou tutela".

