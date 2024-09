Costa afirma que governantes (como Lacerda Sales) são responsáveis por actos da equipa

É um apontar de dedo sem referência a cargos, mas que contraria a argumentação que António Lacerda Sales possa usar para se esquivar de responsabilidades: nas respostas que enviou nesta sexta-feira à comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas, o ex-primeiro ministro António Costa considera que os membros do Governo "são politicamente responsáveis pelos seus actos e omissões e, consoante a situação concreta, por actos e omissões de quem está sob a sua direcção ou tutela".

O ex-primeiro-ministro respondia assim a uma pergunta do grupo parlamentar do PSD que questionava se no seu entender os secretários de Estado “devem assumir a responsabilidade política das acções das suas secretárias”. De forma indirecta, António Costa acaba por responsabilizar o seu anterior secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, pelas diligências que a secretária pessoal deste tenha feito no sentido de facilitar o contacto ou eventual pedido de marcação de consulta para as gémeas no Hospital de Santa Maria.

António Costa considera que "um secretário de Estado não tem competência para marcar consultas, que só podem obviamente ser marcadas por quem tem para tal competência em cada instituição do SNS".

Perante a repetição de perguntas dos vários partidos que compõem a comissão, o ex-primeiro-ministro e actual presidente do Conselho Europeu procura, a dada altura, resumir: “Não recebi nem tive qualquer contacto sobre este assunto com quem quer que seja.”

O antigo líder do Governo afirma que só teve conhecimento do caso das gémeas tratadas com o medicamente Zolgensma através da comunicação social e que procurou saber "se e que intervenção teria havido" do seu gabinete ou de algum membro do Governo, mas não adianta se conseguiu obter resposta ou não. E diz também não ter tido conhecimento da exposição enviada para o seu gabinete pelos serviços da Presidência da República – como é “prática estabelecida” há décadas, sinaliza – e que foi reencaminhada para o Ministério da Saúde em conjunto com “outras exposições”.

Questionado pelos partidos, e ex-primeiro-ministro refere que não teve qualquer encontro ou contacto com Nuno Rebelo de Sousa nem seu representante sobre o pedido de ajuda para as gémeas luso-brasileiras; que nunca falou sobre isso com Marta Temido ou Lacerda Sales nem com qualquer membro das administrações dos hospitais de Santa Maria ou Esfefânia.

Conta, numa resposta, que teve, no entanto, “vários contactos” com Nuno Rebelo de Sousa enquanto membro da Câmara Portuguesa de Comércio de São Paulo quando era presidente da Câmara de Lisboa, que se lembra de o receber no início de funções como primeiro-ministro embora não tenha conseguido confirmar na sua agenda (Rebelo de Sousa era já então responsável da Federação das Câmaras de Comércio Portuguesas no Brasil), e ainda de se terem encontrado em São Paulo no 10 de Junho de 2017.

E responde também que não intercedeu pessoalmente nem através de alguém a seu pedido nem teve conhecimento de qualquer interferência sobre o caso junto do Ministério da Saúde. E reforça que não teve “nem tinha de ter qualquer conhecimento” sobre a aplicação de um medicamento mesmo custando, neste caso, quatro milhões de euros. E não teve quaisquer encontros, reuniões ou contactos com empresas brasileiras do sector segurador ou da área da saúde.

Tendo em conta que cada partido enviou as suas questões e que muitas acabam por ser total ou parcialmente repetidas, António Costa responde a muitas com referências a anteriores.