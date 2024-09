Carla Silva: “Não fiz nada” que Lacerda Sales “não soubesse ou não tivesse pedido”

Carla Silva, antiga secretária de António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde quando as duas gémeas foram tratadas com o medicamento Zolgensma no Hospital Santa Maria, afirmou hoje que agiu sempre a pedido e com conhecimento do governante.

“Não fiz nada que o senhor secretário de Estado da Saúde não soubesse ou não me tivesse pedido”, referiu na comissão parlamentar de inquérito, onde está a ser ouvida esta sexta-feira.

Como já tinha referido à Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS), Carla Silva afirmou na CPI que tomou conhecimento do caso quando António Lacerda Sales lhe “pediu que contactasse Nuno Rebelo de Sousa”. E que contactou a directora de pediatria do Hospital Santa Maria, novamente, a pedido do secretário de Estado da Saúde.

O relatório da IGAS, que concluiu "que não foram cumpridos os requisitos de legalidade" no acesso à consulta das duas gémeas, no Hospital Santa Maria, fala num email enviado por Carla Silva para a directora de pediatria do Santa Maria, com os dados clínicos das crianças.

Carla Silva, que exerceu funções de secretariado no conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, de que faz parte o Santa Maria, reitera que contactou o hospital a pedido do então secretário de Estado da Saúde, versão que Lacerda Sales nega.

Recorde-se que na sua audição na comissão parlamentar, António Lacerda Sales, que é arguido no processo do Ministério Público dedicado ao caso, assumiu a "responsabilidade política" pelas acções da sua secretária, mas remeteu para a portaria 95/2013.

A portaria em causa diz que “os pedidos de primeira consulta de especialidade em papel são rejeitados e devolvidos aos respectivos prestadores". Desta forma, “qualquer pedido deveria ter sido rejeitado”, assinalou Lacerda Sales.

Carla Silva tinha pedido que a sua audição fosse à porta fechada, pedido parcialmente aceite pela comissão - a antiga secretária de Lacerda Sales está a ser ouvida numa sala sem a comunicação social e a transmissão está a omitir a imagem da depoente, emitindo apenas a sua voz.

Esta sexta-feira chegaram à CPI as respostas de António Costa que, por ser ex-primeiro-ministro, pôde responder por escrito às questões dos deputados.

Questionado, pelo grupo parlamentar do PSD, se no seu entender os secretários de Estado “devem assumir a responsabilidade política das acções das suas secretárias”, António Costa defendeu que os membros do Governo "são politicamente responsáveis pelos seus actos e omissões e, consoante a situação concreta, por actos e omissões de quem está sob a sua direcção ou tutela".