Este prémio dá 1500 euros ao melhor design sobre os direitos das pessoas com deficiência

As candidaturas ao Prémio 3 de Dezembro - Dia Internacional das Pessoas com Deficiência decorrem até 24 de Outubro. Cada pessoa ou entidade pode enviar até três cartazes.

O Prémio 3 de Dezembro - Dia Internacional das Pessoas com Deficiência está de regresso para premiar o cartaz que, na opinião do júri, melhor “sensibilize a opinião pública para o reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência”, lê-se no comunicado enviado ao P3.

O concurso é promovido pelo Instituto Nacional para a Reabilitação (INR) e as candidaturas estão abertas até 24 de Outubro.

O vencedor receberá um prémio monetário de 1500 euros atribuído pelo INR e um voucher com o mesmo valor oferecido pelo El Corte Inglés. Mas atenção: “O prémio e as menções honrosas podem não ser entregues caso o júri considere que nenhum dos trabalhos candidatos merece distinção no âmbito dos objectivos do prémio”, lê-se no regulamento.

As candidaturas podem ser individuais ou colectivas, mas os interessados têm obrigatoriamente que ter mais de 18 anos e residir em Portugal. Cada pessoa ou entidade pode submeter até três trabalhos de design gráfico.

Os cartazes devem incluir a frase “3 de Dezembro — Dia Internacional das Pessoas com Deficiência” e o ano de 2024 e ser enviados em formato digital e alta resolução (JPEG com 42 cm x 60 cm na vertical ou 300 DPI de resolução). A par disto, destaca o regulamento, estão proibidos logótipos, imagens de marca ou qualquer outra referência.

Os candidatos devem também incluir um QR Code no canto inferior direito do cartaz com uma descrição do mesmo.

Este documento diz ainda que os vencedores serão divulgados no site do INR e notificados via email numa data ainda a revelar. Para preencheres o formulário clica aqui.

Além do vencedor, o concurso vai atribuir menções honrosas e distinguir outros participantes que vão receber uma peça de arte oferecida pelo CENCAL - Centro de Formação Profissional para a Indústria da Cerâmica.