O compromisso entre a arquitectura e o processo de construção

No segundo episódio, trazemos as Conversas et Al., um ciclo de tertúlias que traz ao Pólo Criativo da Trienal de Arquitectura de Lisboa, jovens ateliers de arquitectura com uma curiosidade insaciável e mente obstinada.

O fio condutor destes episódios é o modo de pensar em arquitectura versus o processo de construção da obra, ou o da cultura material versus a cultura imaterial da prática. Em cada episódio, o atelier convidado traz consigo um artefacto e um cúmplice e são esses, os objectos, que servem de mote à conversa.

As Conversas et Al. têm como primeiro convidado o Rui Filipe Pinto em representação do Studiolo que, por sua vez, convidou o engenheiro Edgar Brito para uma conversa aberta em torno das chamadas “Promessas de Cartão”. Recortar uma parede implica uma certa violência, colar uma parede implica um compromisso. Entre a visão poética da “promessa real da realidade que nunca virá”, ou o pragmatismo de Edgar Brito. Duas filosofias do ensino da arquitectura opostas que gostam de se espicaçar. Serão as ideias mais puras as não construídas? Oiça e escolha por si.

Rui Filipe Pinto, arquitecto do Studiolo, que surge naturalmente como local onde desenvolve os seus projectos e investigações entre Portugal, Suíça e o mundo. É também actualmente professor convidado em La Salle, Barcelona e faz parte do Departamento de Arquitectura na Universidade de Coimbra.

Edgar Brito, engenheiro, desde o início da sua carreira tende nos projectos de estruturas, a pôr em prática os mais recentes desenvolvimentos científicos e tecnológicos da disciplina, levando o seu interesse por arquitectura a instaurar um diálogo constante com arquitectos.

Esta conversa fez parte do primeiro ciclo de Conversas et Al., que decorreu entre 21 de Setembro de 2023 e 18 de Janeiro de 2024. Ouviram-se ainda os contributos de José Mateus e Beatriz Caetano Bento. Um novo ciclo das conversas no Pólo Cultural da Trienal está a decorrer até 31 de outubro de 2024 com o mesmo mote. Veja o programa em www.trienaldelisboa.com

Por Portas e Janelas é um programa semanal que coloca em diálogo o MAC/CCB Centro Cultural de Belém, a Trienal de Arquitectura de Lisboa e a Casa da Arquitectura. Juntos atravessamos portas, rumo a novas matérias, técnicas e discursos e abrimos janelas sobre cidades, problemas e perspectivas. Em conjunto, durante 12 episódios, mapeiam a prática disciplinar e projectam novos ventos. Todas as semanas, uma instituição, uma rubrica.

No próximo episódio, a Casa de Arquitectura junta-se com Manuel Aires Mateus e Nuno Sampaio, com moderação de Luís Santiago Baptista, numa conversa sobre o Poder Transformador da Arquitectura.