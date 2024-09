O amigo genial

A vice-presidência do Tribunal Constitucional não pode ser um lugar cativo para quem vê as suas asas (justa ou injustamente) cortadas para voos mais altos.

Gonçalo de Almeida Ribeiro foi nomeado, em 2016, juiz-conselheiro do Tribunal Constitucional. Em 2023, foi eleito vice-presidente do tribunal. A carreira fulgurante do juiz, que ascendeu ao mui exclusivo Palácio Ratton com tenros 32 anos, já fez correr muita tinta em Portugal. Na altura, a revista Sábado proclamou “um génio no Tribunal Constitucional”; nada menos.