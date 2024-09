Jon Stewart em Portugal — boa ideia

Olá.

Em Fevereiro, esta humilde newsletter propunha "só uma ideia" — que seria bom ter o Daily Show de novo no ar em Portugal, especialmente depois do regresso (só à segunda-feira), de Jon Stewart à cadeira de apresentador. Quinta-feira, a RTP anunciou que o seu canal de notícias RTP3 vai devolver o Daily Show à legalidade em Portugal e também resgatar os espectadores do sempre curto consumo de clips no YouTube. Aliás, já devolveu — o primeiro episódio transmitido em Portugal data de terça-feira e já está online.

O programa passará de terça a sexta-feira, depois das 20h, tendo assim apenas um diferimento de 24 horas em relação à emissão nos EUA e na Comedy Central. "Em ano de eleições americanas é um valor acrescentado para a oferta da RTP3", considerava António José Teixeira, director de informação da RTP, no comunicado que anunciou a estreia. O programa tem um apresentador diferente em cada dia da semana e também estará disponível na RTP Play, sublinhe-se. Alvíssaras!

Só como gigantesca nota de rodapé, a Netflix revelou quais foram os seus títulos mais vistos no primeiro semestre. É o seu despejo de informação mais recente, o terceiro What We Watched, um título tão inclusivo quanto a sua forma de descrever como está contente com o tempo de visionamento passado pelos espectadores na plataforma: "o nosso melhor indicador de felicidade dos membros" (o nome que dá aos seus assinantes).

Comecemos com uma constatação: quatro das séries mais vistas este ano (ou até Junho) foram britânicas. Mais precisamente, Fool Me Once, com 108 milhões de visionamentos, a premiada Baby Reindeer com 88 milhões de horas, The Gentlemen e seus 76 milhões, e a melancólica One Day com 39 milhões de visionamentos. Mas não haja enganos. Há êxitos que não se ultrapassam, como é o caso do "universo Bridgerton" e os 189 milhões de visionamentos devorados pelos seus insaciáveis fãs. A terceira temporada é a segunda mais vista do primeiro semestre de 2024, com 92 milhões de visitas.

De qualquer forma, o que a Netflix tem é variedade. A última e pouco conseguida temporada de The Crown foi vista 12 milhões de horas, uma última volta na pista do streaming um pouco decepcionante; o filme Damsel teve 144 milhões de visitas dos espectadores; e várias séries espanholas, como A Sociedade da Neve ou Berlín, agregaram muito público (104 milhões e 49 milhões de visionamentos, respectivamente). O dinheiro gasto em O Problema dos 3 Corpos rendeu 52 milhões de cliques e títulos alheios como O Jovem Sheldon foram rentáveis com os 106 milhões de visionamentos que cativou.

Os dados mais recentes, que não estão neste What We Watched mas sim nos tops semanais do serviço, revelam também este baloiço Netflix — ora para a frente, ora para trás. Prison Break, uma série de 2005, está a dominar mundo fora, a par do fenómeno recentíssimo que é O Casal Perfeito.

PS: Esta sexta-feira estreia-se The Penguin na Max e não estamos esquecidos. Segunda-feira pode saber mais no PÚBLICO sobre a dança entre o protagonista Colin Farrell e o responsável pela sua caracterização, que é indissociável da personagem e da série.

O que anda a ver

Maria João Guimarães, jornalista da secção Mundo do PÚBLICO

"Durante as férias vi Wise Guy: David Chase and the Sopranos, em que se fala de todo o processo de criação da série, como foi inovadora, o casting, o tipo de humor, os detalhes em que Chase é obsessivo (mas não só Chase, veja-se o cabelo de Paulie) até à discussão sobre aquele final. Embora a série gire à volta do gigante Tony (James Gandolfini), no documentário gostei sobretudo de ver as histórias sobre a construção e o casting das personagens Livia (afinal ela, mãe de Tony e na verdade fotocópia da de Chase, foi a génese da ideia), da dra. Melfi (como esquecer o episódio "Empregado do mês"), ou ainda Adriana (toda a temporada à volta da sua potencial recruta pelo FBI)."

Netflix

Sexta-feira, 20 de Setembro

As Três Filhas — Filme de Azazel Jacobs (French Exit, The Lovers) com um trio imbatível de actrizes — Carrie Coon, Elizabeth Olsen e Natasha Lyonne. Três irmãs com uma relação distante entre si, duas delas mães, encontram-se num apartamento em Nova Iorque para cuidar do pai acamado e tentam reatar os laços que as unem.

Terça-feira, 24 de Setembro

Ellen DeGeneres: For Your Approval — O último especial de stand-up da famosa apresentadora e humorista, que também marca a primeira vez em seis anos que Ellen DeGeneres sobe ao palco com um espectáculo de comédia a solo. Fala da vida pessoal e do seu cancelamento após ter sido denunciada como autoritária e promotora de um mau ambiente de trabalho no seu programa diurno de conversas. Criar galinhas, a fama, os primeiros passos no palco são alguns dos temas.

Quarta-feira, 25 de Setembro

Éramos Reis — Série mexicana sobre três homens muito unidos que dominam a vida de um animado bairro da Cidade do México — mas uma tragédia destrona-os e cria mesmo dois rivais entre o trio.

Mr. McMahon — Vince McMahon é o empresário que co-fundou a WWE e a transformou numa curiosidade regional de luta-livre encenada numa marca de milhões com seguidores em todo o mundo. Porém, McMahon é também uma figura alvo de alegações de abuso sexual. Nesta série de seis episódios faz-se o seu retrato com contributos dos "insiders" do desporto. É realizado por Chris Smithe tem produção executiva de Bill Simmons (30 for 30, da ESPN, e fundador do site e rede de podcasts The Ringer).

Quinta-feira, 26 de Setembro

Ninguém Quer Isto — Toda a gente com cerca de 40 anos quer isto: juntar dois actores que fizeram os anos 2000 televisivos numa comédia romântica em forma de série. Ela, Kristen Bell é uma podcaster que fala sobre sexo, irreverente e agnóstica. Ele, Adam Brody, é um rabi solteiro e relativamente liberal. Juntam-se mas as suas famílias e vidas são muito diferentes. Chama-se "conflito" e é o que faz as histórias andar para a frente. De Erin Foster, dez episódios.

Max

Sexta-feira, 20 de Setembro

The Penguin – O universo Batman pensado por Matt Reeves ganha um novo ramo, nesta minissérie protagonizada por Colin Farrell como Oz Cobb (também conhecido como "Penguin"). Desenvolvida pela showrunner Lauren LeFranc, a série centra-se na personagem interpretada por Colin Farrell no filme e tem um tom realista à semelhança do filme The Batman, onde este Penguin fez a sua primeira aparição, e é um tributo permanente às séries e filmes de gangsters.

A Very Royal Scandal – Série sobre a entrevista do Príncipe André à jornalista Emily Maitlis, ocorrida em 2019 e motivada pelas acusações de tráfico sexual e abuso de menores e mulheres de várias idades por parte de Jeffrey Epstein. A relação do membro da família real britânica com Epstein, que seria encontrado morto na sua cela antes de ir a julgamento, levantou fortes suspeitas. Nesta série, os bastidores da entrevista para cada um dos intervenientes são passados no pente fino da dramatização com a ajuda de Michael Sheen e Ruth Wilson nas interpretações.

Quinta-feira, 26 de Setembro

From – Terceira temporada da série de ficção científica e terror cuja premissa é a luta dos residentes de uma cidadezinha para sair da mesma, lutando contra uma força invisível que os mantém retidos. Tem um dos actores mais conotados com este tipo de série, Harold Perrineau Jr., bem conhecido como o Ben Linus de Perdidos, ou Catalina Sandino Moreno. Criada por John Griffin, desta feita lida-se com uma série de recém-chegados e exploram-se os túneis que a cidade esconde.

SkyShowtime

Segunda-feira, 23 de Setembro

Frasier — A segunda temporada de Frasier continua a explorar a vida do psicólogo petulante em Boston, com aparições especiais de Peri Gilpin (Roz Doyle) e com dois episódios realizados por James Burrows. Estreia-se com dois episódios e depois a cadência é semanal.

Prime Video

Sexta-feira, 20 de Setembro

Courtois: The Return of the Number 1 — O guarda-redes belga do Real Madrid é alvo da mais recente "série documental" sobre desportistas com a sua participação e, pressupõe-se, a sua palavra final. Uma cirurgia, o regresso ao campo, a família e amigos e também o seu trabalho como empresário.

Quinta-feira, 26 de Setembro

Killer Heat — O detective americano Nick Bali (Joseph Gordon-Levitt) é contratado para investigar a morte de Leo Vardakis, magnata dos transportes marítimos, na ilha de Creta. Também mete um par de gémeos e um triângulo amoroso. Com Shailene Woodley e Richard Madden.

Globoplay

Quinta-feira, 26 de Setembro

Rensga Hits – Segunda temporada da série musical dramática criada por Carolina Alckmin e Denis Nielsen. Foco na indústria da música sertaneja e com Debora Secco, entre outros actores brasileiros. A Rensga Hits! e a Jóia continuam em pé de guerra e as suas patroas também.

Filmin

Quinta-feira, 26 de Setembro

A Língua — Curta de Adriana Martins da Silva sobre a terapia a que Ana se submete em parte para perceber por que é que não consegue sentir a língua do namorado quando o beija. Uma história sobre as formas em que se apresenta a sexualidade e o desejo. Com Joana Brandão, Sara Gonçalves, João Lobo, Miguel Rubim e Miguel Mota.

LOLA — Drama de sci-fi de Andrew Legge que recebeu o Prémio Méliès de Ouro para Melhor Filme Fantástico Europeu, especula o que aconteceria se, em 1941, fosse criada uma máquina que interceptasse transmissões do futuro e o destino que a Europa teria perante tal invenção (de duas irmãs irlandesas, Thomasina e Martha, que baptizam a máquina como LOLA). Não só elas se tornam nas primeiras fãs de música dos anos 1970 como se apercebem que podem derrotar os nazis.

Jogo de Damas — Patrícia Sequeira realizou este filme estreado em 2015 sobre as cinco melhores amigas de Marta, que morre e cuja casa rural ficou por inaugurar. Ana Nave, Ana Padrão, Fátima Belo, Maria João Luís e Rita Blanco vão para o Alentejo e descobrem segredos e de lealdade.

Dupla de Chantal Akerman — Histoires d'Amérique, o documentário que usa comédia e absurdos do quotidiano para explorar a identidade dos judeus americanos, e Golden Eighties, o musical restaurado sobre a vida despreocupada de na década de 1980, são as duas estreias da Filmin para o seu catálogo Akerman.

O streaming é o futuro

Quando se estreou, em 2011, Black Mirror foi uma pedrada no charco. Série de histórias independentes com um único elo entre si, a tecnologia e a sua interferência na vida humana, era um misto de nova experiência televisiva no seu formato e uma bola de cristal social. Agora vem aí a sétima temporada, com muito menos impacto mas cujo elenco, revelado esta semana, é promissor. Awkwafina, Paul Giamatti, Rashida Jones, Issa Rae, Tracee Ellis Ross, Emma Corrin, Peter Capaldi ou Chris O’Dowd são alguns dos nomes sonantes. Outra novidade é que o criador da série, Charlie Brooker, vai fazer uma sequela do premiado e elogiado episódio USS Callister, da temporada quatro. Black Mirror voltará em 2025 com seis episódios. Entretanto, Industry, o êxito despercebido da HBO, terá uma quarta temporada. O último episódio da terceira época estreia-se dia 30.

Ler para ver

PÚBLICO: Há 20 anos pensou-se num acordo entre as TV para cobrir os incêndios. O efeito esbateu-se

PÚBLICO: Foi Sempre a Agatha: "A bruxa que há em mim tinha de se exprimir"

PÚBLICO: Os Emmys não deram na TV, mas deram tudo por Shogun, Baby Reindeer e uma surpresa

Los Angeles Times: ‘Agatha All Along’ and ‘The Penguin’ prove that the superior universe is on television

The Hollywood Reporter: ‘Veep’ Cast to Reunite for Table Read of Viral Episode at WisDems Event Hosted by Stephen Colbert



Até ao Próximo Episódio.