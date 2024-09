Tempestade Boris chega a Itália: mais de mil pessoas retiradas de casa

A chegada da tempestade Boris a Itália trouxe ao país chuvas torrenciais e cheias, obrigando à retirada de mais de mil pessoas das suas casas nas últimas 24 horas.

Pelo menos 800 residentes na comuna italiana de Ravena viram-se forçados a deixar as suas casas e passar a última noite em abrigos, depois de serem surpreendidos pela chuva forte que fez transbordar rios da região e provocou deslizamentos de terras.

Outras 200 pessoas tiveram de ser retiradas em Bolonha, também na região de Emília-Romanha, no Norte de Itália.

Nas zonas mais afectadas pela passagem da tempestade foram encerrados vários serviços, incluindo escolas, e suspensas ligações ferroviárias. As autoridades regionais apelaram à população para evitar deslocações desnecessárias e aconselharam as empresas a funcionar em regime de teletrabalho.

"A noite foi dramática, esperámos que a enchente do rio atravessasse a cidade", afirmou o autarca de Faenza, uma das comunas mais afectadas na região de Emília-Romanha, citado pela Associated Press. "Subiu até muito perto do limite, mas graças às obras realizadas no último ano conseguimos evitar um transbordo no centro da cidade."

Nos últimos dias, a tempestade Boris provocou danos, inundações, cortes de electricidade, perturbações nas redes de transportes e evacuações em grande escala em vários países da Europa Central e de Leste. No total, foram confirmadas 24 vítimas mortais: sete na Polónia, sete na Roménia, cinco na República Checa e cinco na Áustria.