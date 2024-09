“Se alguém invadir a minha casa, vai levar um tiro”, diz Kamala Harris a Oprah

A vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, lançou nesta quinta-feira, 19 de Setembro, um aviso a qualquer potencial intruso doméstico: “Se alguém invadir a minha casa, vai levar um tiro.”

A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos e proprietária de armas fez o comentário que, aparentemente, não estava previsto, numa entrevista a Oprah Winfrey, perante uma audiência em directo no estúdio, quando a conversa se centrou nas leis sobre armas.

“Provavelmente, não devia ter dito aquilo, mas a minha equipa tratará disso mais tarde”, disse Harris, rindo.

Harris, que tem uma protecção robusta dos Serviços Secretos dos EUA, fez a declaração no meio de uma preocupação acrescida com a violência política, após uma segunda tentativa potencial de assassínio contra o seu adversário nas eleições presidenciais de 5 de Novembro, o republicano Donald Trump.

Trump é a favor de poucas restrições às armas e munições, enquanto Harris apoia a proibição de armas de assalto, verificações de antecedentes mais rigorosas para os compradores de armas e leis de “bandeira vermelha”, que podem retirar temporariamente as armas às pessoas consideradas perigosas.

Mas Harris disse a Winfrey que apoiava a Segunda Emenda da Constituição dos EUA, que protege o direito à posse de armas.

Harris mencionou ter armas em 2019, quando era senadora dos EUA, e novamente no debate da semana passada com Trump, no que parecia ser um apelo aos eleitores mais conservadores.

Harris possui uma arma de fogo por razões de segurança pessoal, guardada num local seguro na sua casa na Califórnia, disse uma fonte da Casa Branca à Reuters anteriormente. A fonte não quis identificar o tipo de arma, mas disse que é a mesma que Harris mencionou em 2019 na campanha.

Harris, ex-procuradora distrital de São Francisco e ex-procuradora-geral da Califórnia, disse a repórteres em 2019: “Tenho uma arma e possuo uma arma, provavelmente pelo mesmo motivo que muitas pessoas — para segurança pessoal.”

Um terço dos americanos possui uma arma e cerca de dois terços dos americanos apoiam leis mais rígidas sobre armas em geral, com quase 90% a apoiarem políticas que impediriam pessoas com doenças mentais de obter armas, mostra a Pew Research.