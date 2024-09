Localização dos painéis publicitários gigantes foi mesmo aprovada no tempo de Medina

Os locais da cidade de Lisboa onde deveriam ser instalados os novos painéis publicitários digitais de grande formato, que têm estado no centro de uma polémica relacionada com a segurança rodoviária e as responsabilidades políticas sobre a sua localização, já estavam definidos desde o princípio do processo, em 2016, quando a autarquia era liderada por Fernando Medina (PS). Isso mesmo é perceptível pela consulta do caderno de encargos que esteve na base do concurso público que acabaria por resultar, depois de um processo bastante controverso, na adjudicação, em 2022, à JC Decaux da instalação e exploração publicitária do mobiliário urbano da capital, por um período de 15 anos, a troco do pagamento de 8,3 milhões de euros por ano à câmara.

