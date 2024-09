Oprah não ficou satisfeita com documentário sobre a sua vida. Comprou-o para não ser emitido

O conhecido realizador escocês Kevin Macdonald, conhecido por O Último Rei da Escócia, devia assinar o mais recente documentário sobre Oprah Winfrey. Mas a apresentadora norte-americana não terá ficado satisfeita com o resultado do trabalho e comprou de volta os direitos da produção à Apple TV+ para que o documentário não veja a luz do dia, avança o Page Six.

O documentário estava em produção desde 2021 e contava não só com Macdonald, mas também com a produtora Lisa Erspamer, que trabalha com Winfrey há várias décadas. Contudo, o realizador e a multimilionária terão entrado em confronto quanto à versão final. “O Kevin fez o filme, mas a Oprah não gostou e ele recusou-se a alterá-lo. Então, a Oprah pagou os seus honorários à Apple para reaver o documentário”, detalha a fonte ao site de celebridades.

O contrato que Oprah Winfrey tinha com a Apple TV+ terminou em Setembro de 2022, detalhou o porta-voz da apresentadora, que também confirma a compra do documentário. “Quando o acordo com a Apple TV+ estava a chegar ao fim, Winfrey comprou de novo os direitos da série documental e, desde então, decidiu suspendê-la”, declara.

E deixou um agradecimento ao trabalho de Macdonald: “A sra. Winfrey acredita que Lisa Erspamer e Kevin Macdonald são cineastas incrivelmente talentosos e está grata pelo tempo e energia que dedicaram ao projecto.”

Foto Kevin Macdonald no Festival de Cinema de Veneza em Agosto deste ano REUTERS/Louisa Gouliamaki

Para já, Kevin Macdonald ainda não comentou a polémica. Não foi a primeira vez que Macdonald e Erspamer colaboraram. Em 2018, lançaram o documentário biográfico Whitney sobre Whitney Houston. Recentemente, o escocês apresentou também High&Low: John Galliano, que explora a ascensão à fama do conceituado criador de moda britânico, caído em desgraçada depois de ser acusado de anti-semitismo, em 2011.

Também a Apple TV se mantém em silêncio sobre o possível acordo. Entre 2018 e 2022, Oprah emitiu na plataforma de streaming o programa The Oprah Conversations, mas também produziu a série sobre saúde mental The Me You Can’t See, em colaboração com o príncipe Harry.

Não foi na Apple TV que emitiu a polémica entrevista aos duques de Sussex, em Março de 2021, ou a Adele, em Novembro do mesmo ano, mas na CBS, com produção da empresa própria, a Harpo.

Nesta semana, anunciou que também vai passar na mesma estação An Oprah Special: The Presleys — Elvis, Lisa Marie and Riley. A entrevista com a actriz Riley Keough, neta de Elvis Presley e filha de Lisa Marie (1968-2023), que faz parte do especial, foi gravada em Graceland, a propriedade da família em Memphis, no Tennessee.

Nesta quinta-feira, Winfrey foi ainda a anfitriã de um evento virtual de campanha para Kamala Harris, que apoia nas eleições de 5 de Novembro para a Presidência dos EUA.

Aos 70 anos, Oprah tem fortuna estimada pela Forbes de 2,8 mil milhões de dólares (cerca de 2500 milhões de euros), que acumulou graças ao programa de televisão que durou 25 anos (e ao longo do qual mudou a vida a milhões e recebeu todas as celebridades), uma revista, um canal de televisão, uma empresa de produção e uma série de propriedades.