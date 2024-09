Oprah foi a anftriã de Kamala Harris numa noite de campanha repleta de celebridades

Kamala Harris está a fazer valer-se do apoio das celebridades. A anfitriã do mais recente evento de campanha foi Oprah Winfrey, que organizou um evento virtual repleto de estrelas nesta quinta-feira. O comício, transmitido na íntegra na Internet para aumentar o entusiasmo com a campanha de Kamala Harris, foi marcado por momentos de lágrimas e mensagens de celebridades como Julia Roberts ou Chris Rock.

Winfrey organizou o evento Unite for America em parceria com o grupo de activistas Win with Black Women, com o objectivo de incentivar ao registo para o voto sobretudo em estados como a Pensilvânia, a Geórgia e o Michigan, que deverão decidir as eleições de 5 de Novembro.

Shanette Williams, mãe de Amber Nicole Thurman, uma mulher de 28 anos do estado da Geórgia, que morreu em Agosto de 2022 na sequência de um atraso no tratamento hospitalar relacionado com as leis restritivas do aborto no estado, foi um dos testemunhos da noite. “Vocês estar a olhar para uma mãe que está destruída. Esta é a pior dor que uma mãe, que um pai pode sentir”, testemunhou, emocionada.

Harris respondeu: “Estou tão triste. E a coragem que todos vocês demonstraram é extraordinária”. Muitos dos cerca de 400 espectadores no estúdio estavam a chorar.

Natalie Griffith, estudante de 15 anos da Apalachee High School, na Geórgia, que foi baleada duas vezes enquanto estava na aula de matemática há duas semanas, sentou-se com os pais na primeira fila.

“O que estamos a fazer?”, perguntou a mãe de Natalie, Marilda Griffith. “Temos uma função, que é a de proteger os nossos filhos. Temos de parar com isso”, apelou, enquanto algumas pessoas da plateia continuavam a chorar.

Harris e os democratas prometem restaurar o direito nacional ao aborto, afectado por uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça de 2022, e proibir as armas de assalto frequentemente utilizadas em tiroteios em massa.

Foto Julia Roberts Kevin Lamarque/Reuters

Entre os testemunhos da noite estiveram várias celebridades, incluindo os comediantes Chris Rock e Ben Stiller ou os actores Julia Roberts, Meryl Streep e Bryan Cranston, que apresentaram as suas razões para apoiar Harris e fizeram-lhe algumas perguntas. Só faltou Taylor Swift, a mais mediática das celebridades que apoiam Harris, além de outros nomes como George Clooney, Billie Eilish ou Jane Fonda.

“Quero levar as minhas filhas à Casa Branca para conhecerem esta mulher negra Presidente”, declarou Chris Rock. “Acho que ela vai ser uma óptima Presidente e estou pronto para virar a página. Todo o ódio e negatividade têm de acabar.”

“Olá, Presidente Harris”, começou por saudar Meryl Streep, antes de cobrir a boca, como quem se tinha enganado. E Harris respondeu-lhe, entre gargalhadas: “47 dias”

Foto Meryl Streep Kevin Lamarque/Reuters

Winfrey destacou a rápida transformação de Harris depois de o Presidente Joe Biden se ter retirado da corrida presidencial no final de Julho, elogiando Harris por “assumir o seu poder”.

“Cada um de nós tem aqueles momentos nas nossas vidas em que é hora de dar um passo à frente”, declarou Kamala. Antes de Biden ser forçado a sair, a força de Harris como candidata presidencial tinha sido questionada por alguns democratas em Washington. Mas foi com ela que o partido reavivou as hipóteses de vencer com novas angariações de fundos e entusiasmo.

Há só um momento que está a manchar a noite quase perfeita. Oprah Winfrey confessou que não sabia que Harris era proprietária de uma arma até ao debate com o adversário republicano, Donald Trump. “Se alguém entrar em minha casa, vai levar um tiro”, respondeu a vice-presidente. “Provavelmente não deveria ter dito isso”, desculpou-se mais tarde.

Os responsáveis pela campanha de Harris informaram que quase 200 mil pessoas se inscreveram para assistir à transmissão ao vivo, e a audiência no YouTube era de quase 100 mil no final. As contas do Instagram, Facebook, Tiktok e Twitch de Winfrey e Harris também transmitiram o evento.

Dezenas de grupos de apoio, incluindo Latinas for Harris, White Dudes for Harris e Win With Black Men, realizaram chamadas virtuais de angariação de fundos nos dias que se seguiram à nomeação de Harris como candidata democrata, e esta quinta-feira foi a primeira vez que todos se juntaram num só evento.

Numa sondagem recente da Reuters, Harris liderava Trump por 47% a 42%. A democrata estava à frente nos estados decisivos Michigan, Pensilvânia, Wisconsin, Nevada e Carolina do Norte, enquanto Trump tinha maior apoio na Geórgia, de acordo com as médias das sondagens do agregador FiveThirtyEight. Estão empatados no Arizona.

“E embora tenhamos este extraordinário entusiasmo crescente que a vice-presidente e o governador Walz estão a ver em todo o lado, ainda estamos numa corrida com margem de erro. Com empate. Está empatada aqui mesmo no Michigan. Está empatada em todos os estados do campo de batalha”, disse à multidão a chefe de campanha, Jen O'Malley Dillon.

Na quarta-feira, a organização de base pró-palestiniana Uncommitted National Movement, que tem uma grande presença no Michigan, anunciou que não apoiava Harris, embora o grupo tenha dito que também se opõe a Trump e não incentiva o voto em candidatos terceiros.