BLW ou Baby-Led Weaning: é só sujar o chão?

Avós preparem-se, mais dia, menos dia, os vossos filhos sentam os vossos netos na cadeira alta e põem-lhe nas mãos um brócolo, assistindo embevecidos a como a criança o esmigalha entre as mãos, deixando cair o que resta ao chão. Quando acorrer à cena de prato e colher, vão recitar-lhe um termo “estrangeiro” que nunca ouviu antes, BLW, a sigla que depois de irem ao Google vão descobrir que significa Baby-Led Weaning.

Entre na Birra de uma avó confrontada com esta “modernice” e uma filha/mãe que, além de ser uma acérrima defensora deste método de ensinar as crianças a comer de forma autónoma e segura, até percebe muito do assunto. Depois logo tira as suas conclusões.

