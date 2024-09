28 de Setembro é dia de revista Singular

No primeiro sábado do Outono, o PÚBLICO chega às bancas com mais uma edição da Singular, uma revista gratuita de 36 páginas que convida à descoberta do mundo dos Vinhos Verdes.

As edições de Outono já não são o que eram. Em teoria, a estação ainda nos traz à ideia as castanhas assadas e o regresso do apelo de uma lareira acesa, mas a variação das temperaturas por força das alterações climáticas – as mesmas que estão a puxar as vindimas para datas cada vez mais precoces – obriga-nos a pensar nos meses de Setembro e Outubro na lógica da “meia estação”.

No entanto, para quem quer fazer-se à estrada e descobrir o mundo que os Vinhos Verdes escondem, não é motivo de constrangimento: basta fazer as malas a contar com essa dualidade. Junte-se agasalhos e fatos de banho na bagagem e fica tudo remediado.

A edição da Singular que chega às bancas com a edição de 28 de Setembro do PÚBLICO também foi pensada com um pé em cada estação. Exemplo disso é o roteiro que traçamos a partir da foz do Cávado, percorrendo parte do litoral de Esposende para depois subir pelo vale do rio, com doçaria, boas mesas e provas de vinhos pelo caminho.

A coroar esta fuga de fim-de-semana está o Solar de Vila Meã, um palacete centenário que passou boa parte do século XX ao abandono, mas agora está de volta em todo o seu esplendor, para uma segunda vida como hotel boutique. Onde cabe charme, cozinha autoral, produção própria de vinhos e uma convidativa piscina com vista para as vinhas. Mas também há spa e piscina interior, caso o Outono se volte a fazer Outono.

Faça chuva ou faça sol, apontamos também um minirroteiro por Monção, com os vinhos (e a longa história) da Quinta do Hospital em primeiro plano.

Pensando nos sabores da época, pegamos na singela castanha e pedimos ao sommelier Manuel Moreira para indicar harmonizações para um menu fictício com o fruto-rei da estação como fio condutor. E, já que falamos de mesa, recolhemos também uma amostra de restaurantes de aldeia no Minho – todos de ambiente acolhedor, comida reconfortante e garrafeira atenta aos vinhos da região.

Na mesa de provas, puxamos à conversa os tintos – o potencial para fazê-los que se esconde no padeiro, uma casta ainda relativamente pouco explorada. A amostra não é vasta, mas permite vislumbrar caminhos de futuro, com uma interrogação do crítico José Augusto Moreira: “Porquê ter medo dos tintos de padeiro?”

A revista Singular é publicada desde 2021, com o propósito de dar a conhecer o mundo dos Vinhos Verdes, fazendo do território contexto (e pretexto) para descobrir os vinhos e vice-versa.

A Singular é uma publicação editorial produzida, editada e distribuída pelo PÚBLICO, e promovida pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. Enquanto a edição de Outono não chega às bancas, vale sempre a pena espreitar a de Verão, para abrir o apetite.