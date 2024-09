Governo admite mudar proposta para acautelar situação de professores no regresso à CGA

A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Ramalho, abriu a porta a que, no Parlamento, se encontre uma forma de acautelar a situação dos professores inscritos na Caixa Geral de Aposentações (CGA) antes de 2006 e que, por razões que lhes são alheias, viram o vínculo temporariamente interrompido. Em causa está a proposta de lei que faz uma “interpretação autêntica” do diploma que fechou a CGA a novas inscrições a partir de 2006 aprovada nesta sexta-feira com os votos favoráveis do PSD, CDS e IL, contra do Bloco, PCP e Livre e a abstenção do PS e do Chega (o PAN não votou).

