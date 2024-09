Cartel: bancos condenados em 225 milhões por falsearem a concorrência, só Barclays fica a salvo

O processo do “cartel da banca” chegou ao fim na primeira instância. Está decidido: os principais bancos do mercado português procuraram falsear (e falsearam) o mercado de 2002 a 2013 por terem partilhado com os concorrentes, por e-mail e por telefone, informações sobre os spreads que iriam aplicar junto dos consumidores no crédito à habitação, ao consumo e às empresas.

