Administrador de insolvência propõe venda da Inapa Packaging por 20 milhões

O grupo de distribuição de papel e embalagens Inapa - Investimentos, Participações e Gestão (Inapa IPG), do qual o Estado é o maior accionista (44,89%) e que actualmente se encontra em processo de insolvência, recebeu várias propostas para a aquisição de áreas de negócio do seu universo empresarial. O administrador de insolvência propõe aos credores que seja autorizada a venda das participações na Inapa Packaging por 20 milhões de euros.

Segundo comunicado enviado esta sexta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), tendo como base o relatório do administrador da insolvência, "foi iniciado um processo competitivo junto de potenciais investidores na Inapa IPG e nos seus activos".

Este processo foi desencadeado devido "à ligação intrínseca da situação patrimonial da Inapa IPG com a valorização accionista das sociedades do grupo e tendo em conta a sua exposição a uma rápida deterioração (e.g. por cancelamento de seguros de créditos, encurtamento de prazos de pagamento a fornecedores, dificuldades no acesso a linhas de crédito, redução de "stock", riscos de perda de negócio e perda de capital humano)".

O processo originou interesse, sendo que a Inapa recebeu quatro propostas de entidades distintas, para diferentes partes, "com especial destaque para os activos localizados em Portugal e em França (com excepção de uma proposta recebida, condicional a uma capitalização pelos actuais accionistas de um montante 50.000.000,00 euros)".

"Não foi recebida nenhuma proposta pela globalidade dos activos da Inapa IPG; não foi recebida qualquer proposta no que respeita às empresas do grupo localizadas na Alemanha, Espanha, Bélgica ou Turquia", lê-se.

Entre as propostas, destacam-se "duas propostas para a aquisição da Inapa France SAS e para a Inapa Packaging Lda., bem como manifestações de interesses, não formalizadas, para a potencial aquisição da Inapa Portugal, Distribuição de Papel, S.A".

Por outro lado, "existe interesse manifestado por diversos investidores em que seja assegurada a manutenção da actividade da sociedade Inapa Shared Center, Lda".

Há ainda uma oferta vinculativa da Next Pack "para a aquisição de 100% (cem por cento) do capital social da Inapa Packaging SAS (detida pela subsidiária da Inapa IGP Europackaging Investimentos, Participações e Gestão, Lda) e, consequentemente, a aquisição das suas participadas SEMAQ - Societé D'Emballage et de Manutention D'Aquitaine e Embaltec SAS, por um preço fixo de 20.000.000,00, euros sujeita a aprovação ou derrogação do efeito suspensivo pela Autoridade da Concorrência Francesa".

Tendo em conta todas estas manifestações de interesse, o administrador da insolvência propôs que a assembleia de credores da Inapa IPG delibere, por um lado, a "manutenção da actividade do estabelecimento da insolvente na esfera do administrador da insolvência, sem que se veja determinada a suspensão da liquidação do activo (para se prosseguir as diligências tendentes à venda das participações sociais e de outros activos detidos pela Inapa IPG)".

Além disso, propõe também que seja discutida "a autorização para que a insolvente delibere a venda pela Europackaging de 100% das participações sociais no capital da Inapa Packaging SAS e, consequentemente e de forma indirecta, das suas subsidiárias SEMAQ - Societé D'Emballage et de Manutention D'Aquitaine e Embaltec SAS, pelo valor de EUR 20.000.000 (vinte milhões de euros), à sociedade Next Pack, SAS".

A assembleia de credores para apreciação do relatório está agendada para o dia 27 de Setembro.

Em Julho, a Inapa anunciou que iria pedir insolvência devido a uma "carência de tesouraria de curto prazo" da sua subsidiária Inapa Deutschland GmbH no montante de 12 milhões de euros, para a qual não foi encontrada solução.

O grupo Inapa foi fundado em 1965 e tem como principal accionista a empresa pública Parpública, com 44,89%.