Liga homenageia bombeiros e converte cada golo em 200 árvores

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a Fundação do Futebol vão homenagear os bombeiros na sexta jornada da I Liga, com um minuto de silêncio e a plantação de 200 árvores por golo, anunciou esta sexta-feira, 20 de Setembro, o organismo.

"Na jornada seis da I Liga, que decorre de sexta a segunda-feira, será realizado um minuto de silêncio, simbolicamente acompanhado pela colocação de um capacete de bombeiro no ponto central do campo", adianta a LPFP, em comunicado. O organismo acrescenta que "também os clubes vão juntar-se à homenagem através dos seus capitães, que entrarão em campo com um casaco dos soldados da paz, de combate a incêndios".

A LPFP adianta que, no mesmo âmbito, a Fundação do Futebol, "numa iniciativa de mitigação do território florestal ardido, irá doar 200 árvores autóctones por cada golo marcado nos jogos da jornada seis da I Liga.

"Desta forma, o futebol profissional português marca de forma clara a sua solidariedade e capacidade de resposta, para ajudar a colmatar os danos causados pela calamidade dos últimos dias", adianta a nota.

Sete pessoas morreram e 161 ficaram feridas devido aos incêndios que atingem desde domingo sobretudo as regiões Norte e Centro do país, nos distritos de Aveiro, Porto, Vila Real, Braga, Viseu e Coimbra, e que destruíram dezenas de casas. A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) contabiliza cinco mortos, excluindo da contagem dois civis que morreram de doença súbita.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 121 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro já arderam mais de 100 mil hectares, 83% da área ardida em todo o território nacional.