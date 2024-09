João Farinha lança A Conta Que Deus Fez e vai estreá-lo ao vivo em Coimbra e no Porto

Não há duas sem três: chega esta sexta-feira às plataformas digitais e às lojas o terceiro álbum a solo de João Farinha, que conhecemos como voz dos Fado ao Centro. Chama-se A Conta Que Deus Fez e é o sucessor de Solto, lançado em 2020, e Ao Vivo, de 2022. Anunciado com os singles Balada de despedida (em Abril), A conta que Deus fez (Junho) e Sorri e amei (lançado esta quinta-feira), o álbum vai ser apresentado ao vivo no dia 27, no Convento de São Francisco, em Coimbra, integrado no Festival Correntes, e dia 6 de Outubro da Casa da Música, no Porto.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt