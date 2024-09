Fim-de-semana na TV: O Menu, o porco do chef, Filhas do Fogo e uns quantos zombies

Matria

TVCine Edition, sábado, 17h50

Ramona (María Vázquez) vive numa aldeia piscatória galega e trabalha numa fábrica de conservas onde todos os dias é maltratada pela chefia. Tem aguentado em nome da filha. Mas agora que ela já tem 18 anos, talvez seja altura de pensar em si. Estreado na secção Panorama da Berlinale 2023 e com duas nomeações para os Goya, Matria tem argumento e realização de Álvaro Gago.

Vai para o ar no quadro do especial Na Rota dos Festivais (aos sábados, até 28 de Setembro), numa sessão tripla que se completa às 19h30 com Eureka, do argentino Lisandro Alonso, acerca da violência colonial infligida aos povos indígenas; e às 22h com O Paraíso Queima, um drama social da sueca Mika Gustafson.

O Amor Acontece

Nos Studios, sábado, 21h15

Estamos em Londres, o Natal aproxima-se e oito casais lidam com o amor. Está dado o mote para a comédia romântica de Richard Curtis – o argumentista de O Diário de Bridget Jones (também exibido neste sábado, às 16h22, juntamente com a sequela), Notting Hill e Quatro Casamentos e Um Funeral – na sua estreia como realizador de longas-metragens. Foi um dos maiores sucessos do género, muito graças ao elenco estrelar: Hugh Grant, Emma Thompson, Laura Linney, Liam Neeson, Rowan Atkinson, Lúcia Moniz, etc.

Pig - A Viagem de Rob

RTP1, sábado, 1h19

Drama existencialista dirigido por Michael Sarnoski e protagonizado por Nicolas Cage. Rob vive isolado há anos numa cabana na floresta. Um porco farejador de trufas é a sua única companhia. Um dia, o animal desaparece e Rob vai à sua procura. Acaba por regressar à cidade onde trabalhou como chef e reabrir feridas do passado.

Encalhados

AXN White, domingo, 21h25

Um filme da realizadora Lynn Shelton sobre como, às vezes, é difícil crescer. Megan (Keira Knightley) terminou o liceu há uma década e pouco mudou na sua vida. Os amigos são os mesmos, mantém o lugar de secretária na empresa do pai e está com o namorado da adolescência. Quando este a surpreende com um pedido de casamento, Megan mergulha numa crise existencial por não estar preparada para o que se espera de uma mulher adulta.

O Menu

Hollywood, domingo, 21h30

Comédia de terror realizada por Mark Mylod, segundo um argumento de Seth Reiss e Will Tracy. Tyler (Nicholas Hoult) e Margot (Anya Taylor-Joy) viajam até uma ilha privada para jantar no Hawthorne, um restaurante conhecido pelo elaborado e caríssimo menu do chef Slowik (Ralph Fiennes), que proporciona experiências de culinária absolutamente singulares. Nesse dia, Slowik adiciona aos vários pratos um ingrediente inesperado, que fará subir a experiência de cada um dos clientes a um nível absolutamente… aterrador.

Avó

TVCine Top, domingo, 22h25

Um drama escrito e realizado por Matthew J. Saville, com Charlotte Rampling, Marton Csokas e George Ferrier. Ruth foi uma reputada fotojornalista que trabalhou em vários cenários de guerra. Hoje, é uma idosa intransigente, viciada em álcool e dependente de cuidados alheios. Quando Sam, o neto, é expulso do colégio interno, o pai resolve enviá-lo para casa de Ruth, para lhe fazer companhia quando a cuidadora se ausenta. A convivência começa por ser difícil, mas acabará por nascer entre eles um elo que funcionará como bálsamo capaz de acalmar as dores de cada um.

SÉRIE

Filhas do Fogo

RTP2, domingo, 00h15

País Basco francês, dealbar do século XVII. Um juiz implacável, especialista em demonologia, é enviado pelo rei Luís IV com a missão de levar a cabo uma caça às bruxas. Para uma mulher e as suas três filhas, a chegada do magistrado significa medo e tragédia. A mãe é queimada na fogueira. As filhas são alvo de desconfiança. Cada uma faz o que pode em nome da sobrevivência e, eventualmente, da vingança. A série francesa estreia-se nos serões domingueiros da RTP2, com seis episódios.

Foto Filhas do Fogo DR

DOCUMENTÁRIOS

Abel de Lacerda: O Coleccionador Utópico

RTP2, sábado, 20h59

Datado de 2021, ano do centenário do nascimento de Abel Lacerda, o documentário de Miguel Nabinho lembra a vida e obra do fundador do Museu de Arte do Caramulo. Reúne imagens de arquivo e conta com testemunhos dos historiadores de arte Raquel Henriques da Silva e Anísio Franco, do médico António José Veloso e de familiares de Lacerda.

Mentiras Fatais: À Caça de Um Vigarista

National Geographic, sábado, 22h30

Realizado por Ben Selkow, baseia-se nos artigos publicados pela jornalista Lauren Collins na The New Yorker para relatar a investigação que desmascarou o francês Stéphane Bourgoin, que durante 30 anos de fez passar por autoridade em criminologia, profiler de excepção e especialista em casos de assassinos em série – uma reputação assente numa teia de mentiras e fraudes.

Um Legado Sangrento

RTP2, sábado, 1h25

Este documentário em duas partes procura detectar no pós-I Guerra Mundial eventos que estiveram na origem de conflitos a que a Europa Oriental e o Médio Oriente assistiram nas décadas seguintes. Relaciona-os, por exemplo, com as ambições do Daesh ou com os antecedentes da Guerra na Ucrânia.

The Black Widower

ID, domingo, 22h

Depois de se ter estreado no streaming, chega ao cabo a série que analisa o estranho caso de Thomas Randolph, o homem que se casou seis vezes e enviuvou quatro. No ano passado, foi condenado a uma pena de 60 anos a prisão perpétua pelo homicídio da sexta mulher e do homem que terá contratado para a matar. Levantaram-se suspeitas sobre as mortes das esposas anteriores. Esta série documental investiga-as, recorrendo a reconstituições e testemunhos das sobreviventes, de familiares, de pessoas ligadas ao caso e também do próprio Randolph na prisão.

ÓPERA

Festival de Bregenz: Madama Butterfly

RTP2, sábado, 22h01

Registo da grande produção multimédia da ópera de Puccini a que o Festival de Bregenz assistiu em 2022. O gigantesco palco flutuante do festival austríaco, montado nas águas do lago de Constança, acolheu a comovente e trágica história de uma bela jovem gueixa (aqui, a soprano uzebeque Barno Ismatullaeva) que arrisca tudo, até a própria vida, por um americano. Conta com encenação de Andreas Homoki, cenografia de Michael Levine, figurinos de Antony McDonald e o maestro Enrique Mazzola à frente da Orquestra Sinfónica de Viena.

Foto Madama Butterfly DR

The Voice Portugal

RTP1, domingo, 21h23

Que rodem as cadeiras para mais uma temporada do concurso que recruta talentos vocais para as equipas de quatro mentores. Desta vez, o painel é formado por Sónia Tavares, Fernando Daniel, Sara Correia e Nininho Vaz Maia. As “provas cegas” são o início de uma série de etapas competitivas que estreitam o crivo até só restar uma voz vencedora. Catarina Furtado é a apresentadora.

INFANTIL

Zombies: A Série Re-Animada

Disney Channel, sábado, 10h30

Estreia. Regressamos a Seabrook, a cidade cujo liceu já se habituou à convivência de humanos, zombies, lobisomens e até alienígenas, e que foi cenário de uma trilogia de filmes. As novas aventuras têm a forma de uma série de animação. Fica em exibição ao fim-de-semana, por esta hora e também às 22h35. A propósito da estreia, o Disney Channel faz a revisão da matéria com a emissão da saga de filmes musicais iniciada em 2018 por Paul Hoen (já com um quarto tomo anunciado para o ano que vem): o original Z-O-M-B-I-E-S passa às 10h55; segundo capítulo, às 12h35; e Zombies 3, às 20h50.

Os Gigantes de La Mancha (VP)

Nos Studios, domingo, 8h42

Alfonso, de 11 anos, nasceu em La Mancha, tal como todos os seus antepassados desde o tetravô Dom Quixote. Quando um grande monstro que mais parece uma tempestade se direcciona para a aldeia, ameaçando destruir tudo à sua volta, Alfonso revela a lendária coragem que tem caracterizado a família ao longo de gerações e decide enfrentá-lo. Para isso, vai ter a ajuda de Pancho Pança e de Vitória, os seus amigos mais próximos. Uma aventura de animação realizada e escrita por Gonzalo Gutierrez, que se inspira na personagem imortal criada por Miguel de Cervantes.