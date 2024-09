A Terra vai ter uma mini-lua, mas não será visível de nenhum observatório português

Durante quase dois meses, uma mini-lua vai circular em torno da Terra. É um asteróide (2024 PT5) que será capturado pela gravidade do planeta — um fenómeno raro, mas não inédito — e por aqui ficará até final de Novembro. “É cerca de 2,5 milhões de vezes menos brilhante do que o limite que o olho humano consegue ver” e tem dez metros de comprimento, descreve Nuno Peixinho, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço da Universidade de Coimbra. Por isso, só será possível vê-lo através de telescópios profissionais e em sítios muito escuros — em Portugal, não será visível a partir de nenhum observatório.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt