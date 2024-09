Montenegro anuncia equipas para investigar fogos que existem há três anos

O primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou esta terça-feira, no final de um Conselho de Ministros extraordinário, a criação de uma "uma equipa especializada em aprofundar com todos os meios a investigação criminal à volta dos incêndios florestais”, provavelmente esquecendo-se que há três anos foram criados dois Grupos de Trabalho para a Redução das Ignições em Espaço Rural que tinham precisamente o objectivo de “reforçar a investigação dos incêndios rurais, em especial nos territórios com elevados níveis de causalidade indeterminada ou com causas de tipologia dolosa”.

