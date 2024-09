Candidaturas ao novo concurso de professores arrancam esta sexta-feira

Aviso de abertura do concurso extrordinário de vinculação publicado. Objectivo: colocar 2309 professores nas escolas com mais carência de docentes, sobretudo nas regiões de Lisboa e Setúbal.

Os professores contratados que pretendem concorrer ao concurso extraordinário de vinculação poderão fazê-lo já a partir desta sexta-feira. O prazo para a apresentação de candidaturas prolonga-se depois por mais quatro dias úteis, conforme estipulado no aviso de abertura do concurso, publicado em Diário da República nesta quinta-feira.

Segundo o calendário apresentado neste aviso, a colocação dos docentes será concretizada na segunda quinzena de Novembro. Com o concurso extraordinário, os professores serão vinculados a Quadros de Zona Pedagógica (QZP), que agrupam vários concelhos. Só depois no âmbito de outro concurso (mobilidade interna) serão afectos a escolas localizadas nos QZP em que vincularam. Se já estiverem a dar aulas, os candidatos colocados no novo concurso deverão “manter-se em funções até à efectivação da sua substituição”

O objectivo é colocar 2309 professores nas escolas com maior carência de docentes. Para o efeito foram contabilizados 160 agrupamentos dos 234 que o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) identificou como tendo tido, em 2023/2024, alunos sem aulas durante um período de dois meses ou mais.

Este foi o critério utilizado para a definição de escola carenciada. Os agrupamentos abrangidos pelo novo concurso localizam-se entre Santarém e o Algarve, com cerca de 72% das vagas abertas concentradas nas regiões de Lisboa e Setúbal.

A portaria com as vagas para o concurso, publicada esta terça-feira, abre lugares para docentes de todas as disciplinas à excepção de Ciências Agropecuárias do ensino secundário, com o número de vagas a oscilar entre um (Alemão) e 222 (Educação Especial). Informática, Matemática e Português são as outras disciplinas com mais vagas abertas, o que equivale a dizer com mais falta de professores.

O novo concurso será alargado também a candidatos que só têm habilitação própria, ou seja, que não são detentores de um mestrado em ensino que lhes garanta uma habilitação profissional necessária para ingressarem na carreira. É o primeiro concurso que abre as portas à entrada na carreira de candidatos com habilitação própria – mas com condições. A saber: o ingresso na carreira será provisório, só se consolidando “o vínculo no prazo máximo de quatro anos após a abertura dos primeiros cursos correspondentes às condições de profissionalização”.

O novo concurso será alargado também a candidatos que só têm habilitação própria, ou seja, que não são detentores de um mestrado em ensino que lhes garanta uma habilitação profissional necessária para ingressarem na carreira. É o primeiro concurso que abre as portas à entrada na carreira de candidatos com habilitação própria – mas com condições. A saber: o ingresso na carreira será provisório, só se consolidando “o vínculo no prazo máximo de quatro anos após a abertura dos primeiros cursos correspondentes às condições de profissionalização”.

O aviso de abertura do concurso abre ainda a porta a cidadãos estrangeiros, desde que sejam portadores do “documento de autorização para o exercício de funções docentes em Portugal”, no âmbito de uma directiva europeia datada de 1988. Os cidadãos brasileiros que queiram concorrer terão, pelo seu lado, de apresentar o documento de autorização para o mesmo efeito previsto no Acordo Cultural entre o Brasil e Portugal de 1966 ou no Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, aprovado em 2000.

Entre as medidas para reduzir a falta de professores, figura a contratação de 200 professores imigrantes através da simplificação dos “processos conducentes ao reconhecimento de habilitações para a docência”