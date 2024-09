E ao sétimo dia a MAI “ressuscitou”

A ministra da Administração Interna quebrou na noite desta quinta-feira o silêncio que mantinha desde o passado fim-de-semana, quando uma vaga de incêndios começou a consumir milhares de hectares de área florestal nas regiões Norte e Centro de Portugal. Margarida Blasco justificou a ausência com o cumprimento do que aconselham as “boas práticas”: evitar “intervenções desnecessárias e inadequadas”.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.