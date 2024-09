PSD reúne Conselho Nacional na segunda, jornadas parlamentares decorrem no fim do mês

As jornadas parlamentares conjuntas com o CDS vão ser dedicadas exclusivamente ao Orçamento do Estado para 2025.

O Conselho Nacional do PSD vai reunir-se na segunda-feira para formalizar o adiamento do Congresso, enquanto o grupo parlamentar realizará jornadas parlamentares conjuntas com o CDS-PP no final de Setembro dedicadas ao Orçamento do Estado.

De acordo com uma convocatória publicada no Povo Livre, órgão oficial do PSD, realiza-se na segunda-feira à noite um Conselho Nacional extraordinário em Lisboa, que tem na ordem de trabalhos a análise da situação política e a remarcação do 42.º Congresso do partido.

Na terça-feira, foi anunciado que a reunião magna do partido, marcada inicialmente para este fim-de-semana, tinha sido adiada devido aos graves incêndios dos últimos dias e remarcada para 19 e 20 de Outubro, em Braga, sendo agora necessária essa confirmação pelo Conselho Nacional, que terá também de aprovar um novo regulamento.

Com esta alteração, o Congresso do PSD já se vai realizar depois da entrega pelo Governo da proposta de Orçamento do Estado para 2025, até 10 de Outubro, e antes da discussão na generalidade do documento, prevista para o final do mês.

Esta quinta-feira, na reunião da bancada do PSD, foram também anunciadas jornadas parlamentares do partido para 30 de Setembro e 1 de Outubro, dedicadas precisamente ao Orçamento do Estado para 2025, que decorrerão na Assembleia da República, e conjuntas com o CDS-PP, o parceiro de coligação governativa.

"Serão umas jornadas parlamentares num modelo diferente, muito provavelmente com a presença dos membros do Governo, precisamente para preparar esse debate orçamental", explicou Hugo Soares aos jornalistas, no final da reunião.

Já é habitual o PSD realizar as suas primeiras jornadas parlamentares da sessão legislativa próximo da entrega ou da discussão da proposta orçamental.

As últimas jornadas parlamentares do PSD realizaram-se em 1 e 2 de Julho, em Sintra, dedicadas então ao debate parlamentar sobre o estado da nação, e foram as primeiras desde que o partido regressou ao poder, em Abril, num Governo minoritário PSD/CDS-PP liderado por Luís Montenegro.