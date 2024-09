PS acusa Governo de levar o país de novo para o défice orçamental em 2025

Socialista António Mendonça Mendes critica falha na entrega a Bruxelas do plano orçamental a quatro anos e a medida do IRS Jovem do executivo

Primeiro, o Governo pediu à Comissão Europeia para adiar a entrega do plano orçamental dos próximos quatro anos para Outubro, falhando o prazo que terminava amanhã; depois, o Conselho de Finanças Públicas veio dizer que a aplicação da medida do IRS Jovem do executivo sem receitas que a compensem vai levar ao regresso ao défice em 2026. Perante estes sinais, o PS aproveitou para vir mostrar-se "preocupado" com o rumo das contas públicas e acusar o Governo de Luís Montenegro de estar a dar "sinais de que não tem capacidade de garantir o equilíbrio orçamental".

A consequência? "Pode levar o país para uma situação de défice orçamental que os portugueses não desejam e têm razões para essa preocupação", avisou ao início da tarde o actual deputado socialista e o antigo secretário de Estado António Mendonça Mendes.

"Hoje tivemos a confirmação de que o caminho que o Governo está a fazer pode levar a défices orçamentais é ainda redobrada pelo facto de ter adiado a entrega do plano orçamental de médio prazo. Com isso, não sabemos qual o nível de comprometimento de despesa [possível para 2025] e [ficamos a saber] que o Governo não consegue negociar com a Comissão Europeia", apontou o deputado socialista em declarações aos jornalistas no Parlamento.

"O Governo é o primeiro a ter a responsabilidade de garantir o equilíbrio orçamental. Por isso, quando entrega aos partidos da oposição um cenário em que diz que pode ter excedente de 0,2% no próximo ano já com determinada medida, espera-se que tenha feito bem as contas", sublinhou Mendonça Mendes. "Tenho uma grande preocupação com o adiamento da entrega do plano orçamental de médio prazo, o plano deveria ser muito mais escrutinado do que está a ser", porque, na verdade, ainda não é conhecido.

"O Governo não teve nenhuma cordialidade com os partidos com quem diz que quer negociar o Orçamento do Estado sobre qual a trajectória da despesa que está a negociar com Bruxelas", lamentou.

Sobre a medida do IRS Jovem do executivo PSD/CDS-PP, que o PS contesta, Mendonça Mendes cita o presidente do Instituto de Políticas Públicas para defender que a medida é "ineficaz" para reter jovens qualificados. Para isso, a solução "é ter empregos compatíveis com as qualificações dos jovens nas funções a exercer e nos salários a pagar". O deputado socialista insistiu: "É uma medida ineficaz, errada, socialmente injusta e que não cumpre o objectivo" de manter os jovens licenciados a trabalhar em Portugal.