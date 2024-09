MAI responde a queixa de autarca e diz não ter registo de qualquer telefonema

O Ministério da Administração Interna diz que está permanentemente disponível e que tentou insistentemente contactar com autarca de Arouca, mas ninguém atendeu.

A ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, diz não ter recebido qualquer tentativa de contacto da presidente da Câmara Municipal de Arouca, Margarida Belém, que esta quinta-feira se queixou de falta de apoio nas autarquias afectadas e de não ter conseguido falar com a governante na primeira noite de incêndios. Em resposta ao PÚBLICO, fonte oficial do gabinete da ministra da Administração Interna respondeu que "foi com total surpresa" que recebeu a notícia da queixa de Margarida Belém e afirma que tentou ligar à autarca... e ninguém atendeu.

Segundo o Ministério da Administração Interna, "de imediato, foi tentado o contacto directo" com a autarca de Arouca, "para o seu telemóvel, quer para os Paços do Concelho de Arouca". "No entanto, em momento algum os telefones foram atendidos, pese embora a insistência", continua a tutela.

Na mesma resposta enviada ao PÚBLICO, o gabinete da ministra da Administração Interna sublinha que a queixa da autarca em declarações aos jornalistas acontece "​sem temporalizar o momento em que tal terá acontecido, e não terá conseguido o contacto".

Esta quinta-feira, a autarca Margarida Belém, eleita pelo PS, dizia em declarações aos jornalistas que "na primeira noite" de incêndios florestais sentiu "falta de quem lidera estas matérias". "A senhora ministra [Margarida Blasco] tinha efectivamente o telemóvel desligado". "Não tínhamos a quem recorrer", lamentou a presidente de Arouca.

"Momento deve ser de união"

Além de negar que tenha recebido qualquer tentativa de contacto por parte da autarca, o gabinete destaca que "ao longo dos dias, vários foram os telefonemas e contactos recebidos pela senhora ministra, não se localizando sinal da tentativa de contacto referida".

Na resposta enviada ao PÚBLICO pelas 14h40, o gabinete diz ainda que até ao momento não tinha conseguido "contactar e esclarecer a situação com a senhora presidente de Arouca".

"Julgamos que o momento deve ser de união e de esforço comum e conjunto para salvaguarda de vidas humanas e os seus haveres", prefere destacar o gabinete da ministra.

"Estamos, como sempre, ao serviço do país e disponíveis para o contacto dos senhores presidentes de câmara, nomeadamente, quer directamente, quer através do gabinete, quer, ainda, através das estruturas operacionais que nos fazem chegar de imediato a informação de tentativa de contacto. Estamos certos de que se tratará de alguma falha nas ligações que em breve será esclarecida e ultrapassada", conclui a resposta.