Governo alarga acesso a médico de família a 75 mil utentes

A medida foi anunciada esta tarde, no final do Conselho de Ministros.

O Governo anunciou esta tarde que irá expandir o acesso aos cuidados de saúde primário a 75 mil utentes nas regiões de Sintra, Cascais e da ULS (Unidade Local de Saúde) de Lisboa Ocidental. "Estes 75 mil adultos e crianças podem aceder a cuidados de saúde primário e medicina familiar" a partir do Hospital de Cascais, que integra o SNS em parceria público-privada.

A despesa será de 6 milhões de euros até ao final do ano, detalhou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, no final do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

"Sabemos que a aposta no reforço do acesso, ainda que através de soluções de complementaridade de alguns. Tenho a certeza que merece a discordância desses, mas que merece a concordância dos utentes que passam a ter acesso a esse cuidado e pagam menos do que pagariam noutra alternativa", argumenta o ministro.

"Não temos nenhum dogma nem trauma ideológico", acrescentou Leitão Amaro.