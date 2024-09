Comboio no Reino Unido foi cancelado porque um casal de esquilos se recusou a sair

via Reuters

O comboio de Reading para o aeroporto de Gatwick foi cancelado “depois de um casal de esquilos ter entrado” no comboio “sem bilhetes, violando as leis ferroviárias”.

Um comboio no Reino Unido foi cancelado depois de um par de esquilos ter entrado a bordo e um deles se ter recusado a sair, informou a empresa de caminhos de ferro Great Western Railway (GWR) na quarta-feira.

A interrupção no sábado obrigou a que o serviço das 8h54 proveniente de Reading, no sul de Inglaterra, fosse interrompido antes de chegar ao destino, o aeroporto de Gatwick.

Quando os esquilos entraram, os passageiros deslocaram-se para outra carruagem devido ao comportamento “assustado e errático” dos animais, escreve a BBC. Os animais ficaram fechados naquela carruagem por decisão do fiscal a bordo.

Os funcionários tentaram afugentar os animais quando o comboio chegou a Redhill, Surrey, mas um esquilo recusou-se a desembarcar, informou a GWR.

“Podemos confirmar que o serviço do comboio 0854 de Reading para Gatwick foi interrompido em Redhill depois de um casal de esquilos ter entrado no comboio em Gomshall sem bilhetes, violando as leis ferroviárias”, afirmou um porta-voz da companhia ferroviária.

“Tentámos retirá-los em Redhill, mas um recusou-se a sair e foi devolvido a Reading para pôr fim a esta história maluca [“nutty tail” no original]”, acrescentou.

Os animais de estimação são vistos com frequência dentro dos comboios no Reino Unido, mas os roedores são passageiros muito menos frequentes.

Estima-se que existam 2,7 milhões de esquilos cinzentos no Reino Unido e que a sua população esteja a aumentar, de acordo com a Woodland Trust, instituição de conservação da natureza sem fins lucrativos.

Em Dezembro, um ouriço foi encontrado debaixo de um assento num comboio que ligava Weybridge a Londres-Waterloo — a diferença é que era o animal de estimação de um trabalhador dos caminhos de ferro e tinha um nome: Hector.