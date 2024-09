Voltam a abrir-se as portas, com um lagarto à espreita

Sabem quem vem bater-nos à porta este fim-de-semana? Os Doors. Não os verdadeiros, que há muito se finaram enquanto grupo, mas uns clones vestidos a preceito. Nada a que não estejamos habituados: já nos visitaram clones dos Genesis (The Musical Box), Pink Floyd (Brit Floyd e The Australian Pink Floyd Show), Queen (God Save The Queen), Simon & Garfunkel (The Simon & Garfunkel Story) e não tarda teremos os TreeGees a fazer de Bee Gees nos casinos do Estoril e da Figueira, nos dias 4 e 5 de Outubro, respectivamente. Bandas de tributo? Há quem lhes chame assim, embora haja uma diferença entre as bandas de tributo, que se ocupam em recriar repertórios em palco sem imitar na aparência os homenageados (como os portugueses Dead Cats Dead Rats – The Doors Trip ou Led On, a primeira de tributo aos Doors e a segunda aos Led Zeppelin) e as que recorrem a guarda-roupa, cenários e maneirismos vocais e físicos para se aproximarem o mais possível dos grupos que querem recriar – música, sim, mas com encenação teatral.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt