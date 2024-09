O verão dá adeus, mas a diversão está garantida no teatro, no cinema e nos bares

Verão indo embora, o outono dando as caras. A mudança de estação vem acompanhada de muitas opções de diversão neste fim de semana. Prepare o roteiro e deixe-se envolver com o que há de melhor na programação.

No teatro, a peça Inevitável, com Chico Diaz e Cassiano Carneiro, se despede do palco no domingo. De autoria do dramaturgo Ruy filho, o espetáculo tem uma nova versão a cada dia, surpreendendo o público.

Já, nas telonas, o filme brasileiro Baby abre o Queer Festival no tradicional Cinema São Jorge. Os filmes com temática LGBTQIA+ serão exibidos até o sábado da semana que vem.

Aproveite para matar saudades de um bom petisco brasileiro e ainda ser surpreendido por uma batucada ou por um artista acompanhado de um violão disposto a relembrar clássicos do repertório brasileiro. Há, ainda, a opção de uma roda de choro. É só escolher e deixar a emoção fluir.

Sexta-feira, 20 de setembro

O filme Baby, do brasileiros Marcelo Caetano, está na abertura do Queer Festival, no Cinema São Jorge, às 21h. As exibições de películas com temática LGBTQIA+ se estenderão até 28 de setembro. Ingressos a 4,50 euros (inteiro) e 3,50 euros (meia).

Em Vila do Conde, estreia o Circular Festival de Artes Performativas, que vai até 29 de setembro. O evento reúne uma série de espetáculos e atividades. Um dos destaques será a oficina orientada pela artista, antropóloga e pesquisadora brasileira Fernanda Eugênio.

Dentro do Festival Todos São Palco, a peça Revolução na América do Sul, do aclamado dramaturgo brasileiro Augusto Boal, adentra o Teatro Municipal de Ourém, às 21h. Ingresso a 7,50 euros.

Quem está esperando por boas exposições, deve ficar ligado na programação do Museu MAAT. A série Black Anciente Future, com curadoria de João Pinharanda e Camila Maissune, reúne obras de artistas da vasta diáspora africana, alguns deles apresentados pela primeira vez em Portugal. Por meio de diversas linguagens, eles propõem um vasto conjunto de narrativas e paisagens alternativas ao panorama dominante das artes contemporâneas.

As obras selecionadas para esta exposição permitem especular sobre a possibilidade de um universo de espaços utópicos favorável a mudanças de pontos de vista, tanto sobre a justiça racial e histórica quanto sobre a hierarquia e geografia da criação contemporâneas. A exposição está distribuída pelos dois edifícios do MAAT e nos seus jardins.

No roteiro, Willian Klein, com O Mundo Inteiro é um Palco, no MAAT Central (Sala das Caldeiras de Baixa Pressão, Norte), e Catarina Dias, com Invertide On US, no MAAT Central (Cinzeiro 8).

Sábado, 21 de setembro

A cantora Carolina Zingler se apresenta no Camones Artes Bar, na Graça. O show tem como base o novo álbum da artista Eu Viro Bicho. A partir das 20h30. Rua Josefa Maria 4, Lisboa. Ingresso a 8 euros.

O Mau Selvagem, sétimo livro de Álvaro Filho, o terceiro escrito em Lisboa, será apresentado às 16h, em conversa entre o autor e a jornalista Isabel Lucas, no Jardim da Biblioteca dos Coruchéus. Mesmo sendo uma ficção, a obra provoca reflexões importantes sobre a realidade portuguesa na visão de um imigrante brasileiro. Um "autoexilado", como escreve o Álvaro.

Se a opção for por ouvir uma boa música na voz de uma artista acompanhado de seu violão, sempre relembrando clássicos da Música Popular Brasileira, pode fazer uma parada no Petisco da Lata, que fica em Almada. Rua da Judiaria, 22A.

O agito toma conta do Sambalfama com a roda de samba promovida pelo grupo Samba Camões, a partir das 21h. O ingresso custa 4 euros. Rua de São Pedro, 20A, Lisboa.

Domingo, 22 de setembro

O verão está indo embora, mas ainda é possível desfrutar petiscos brasileiros ao ar livre no Boteco da Dri, no Cais do Sodré. Se a disposição for grande, é possível emendar a diversão com shows marcados sempre para o início da noite.

Os atores Chico Diaz e Cassiano Carneiro fazem a última sessão em Portugal do espetáculo Inevitável, que surgiu a partir de um convite ao dramaturgo Ruy Filho. A peça conta a história de dois homens que lidam com diversos acontecimentos, enquanto são surpreendidos pela possibilidade de estarem interligados por algo imprevisível.

A peça intercala momentos poéticos e retóricos, e olha ao sujeito consequente como lidamos com a história. A cada apresentação, um fato novo muda os rumos dos acontecimentos. Teatro do Bairro, rua Luz Soriano, 63.

Em Matosinhos, a peça Revolução na América do Sul, de Augusto Boal, ocupa o Teatro Municipal Constantino Nery, às 16h.

Quem gosta de uma roda de choro vai se esbaldar no Camones Artes Bar. O encontro musical é comandado por Fernando Dalcin e João Pita. A partir das 20h30. Rua Josefa Maria 4B, Lisboa Ingresso a 7 euros.