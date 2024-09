Amigos do Kremlin à conquista da Áustria

As eleições legislativas austríacas terão lugar no dia 29 de Setembro e merecem ser olhadas com atenção. Têm um significado eminentemente europeu e não podem ser apenas entendidas como um assunto interno em que a extrema-direita procura conquistar, pela primeira vez, a chancelaria. Nem se limitam a anunciar mais uma vitória da ultra-direita no Continente. São um desafio para o futuro da União Europeia e pesarão seriamente na relação de forças entre Bruxelas e Moscovo. Na primeira linha estará a tentativa de bloqueio da solidariedade com a Ucrânia.