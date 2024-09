O estranho caso da explosão de pagers e como pode piorar o conflito no Líbano

Na terça-feira, milhares de pagers usados pelo Hezbollah explodiram, de forma quase simultânea, no Líbano. Pelo menos 12 pessoas morreram e 2800 ficaram feridas, incluindo centenas de membros do grupo xiita.

Já na quarta-feira, pouco mais de 24 horas depois, uma nova série de explosões ocorreu, desta vez envolvendo walkie-talkies utilizados pelo Hezbollah. A novas explosões causaram mais de uma dezena de mortes, aumentando ainda mais a tensão na região.

A agência Reuters e o New York Times já tinham avançado que Israel está por detrás do ataque desta terça-feira no Líbano, embora não tenha havido uma confirmação oficial.

Mas como foi possível esta operação sem precedentes? E quais poderão ser as consequências para o já delicado equilíbrio no Médio Oriente?

Neste P24 ouvimos a jornalista Sofia Lorena.

