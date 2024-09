Um quarto de século da NAAM, a associação que ao som do metal pôs Barroselas no mapa

Primeiro nasceu uma fanzine, depois organizaram-se os primeiros concertos e logo a seguir foi lançada a semente para aquele que viria a ser um dos festivais de metal mais carismáticos do país. Tudo isto começou em Barroselas, uma pequena vila de Viana do Castelo, ainda na década de 90 do século passado, quando a freguesia do interior do concelho ainda estava fora do radar de muitos que agora a conhecem. Para solidificar todas as actividades, realizadas por dois irmãos e um amigo que moravam na localidade, criou-se uma associação. Essa colectividade cresceu, saiu de portas, para outras zonas do país, e ampliou o raio de acção. E de há uns anos para cá tem nova morada na terra que a viu nascer, num espaço de trabalho que quando é preciso se transforma em sala de exposições ou em palco para concertos. A NAAM – Núcleo de Apoio às Artes Musicais pôs Barroselas no mapa e está a celebrar 25 anos com uma agenda de eventos que se estende até ao final do próximo ano.

