Melania Trump declara ter “orgulho” nas fotografias para que posou nua enquanto modelo

Melania Trump tem orgulho em ter posado nua quando era modelo. As fotografias, que chegaram a gerar polémica, não são mais do que “uma celebração da beleza”, defende a antiga primeira-dama num vídeo de promoção do novo livro de memórias. “Devíamos honrar os nossos corpos e abraçar a tradução intemporal de usar a arte como um poderoso meio de auto-expressão”, escreveu no X nesta quarta-feira.

As memórias de Melania chegam às livrarias em Outubro, ainda durante a campanha eleitoral de Donald Trump, pela terceira vez na corrida para a Casa Branca.

No livro, que custa 40 dólares (cerca de 36 euros), a modelo eslovena vai recordar os anos que passou enquanto primeira-dama entre 2017 e 2021, mas também algumas polémicas anteriores, como as imagens de nudez captadas no início dos anos 2000, o percurso de modelo ou a infância na Eslovénia.

“Já não podemos apreciar a beleza do corpo humano? Ao longo da história, grandes artistas reverenciaram a forma humana, evocando profundas emoções e admiração”, reflecte Melania no vídeo com mais de seis milhões de visualizações. A modelo não aparece no vídeo, mas narra a série de imagens de corpos, incluindo David de Michelangelo ou Lady Godiva de John Collier,

E defende: “Porque é que me orgulho do meu trabalho enquanto modelo nua? A questão mais premente é: porque é que os meios de comunicação social escolheram escrutinar a minha celebração da forma humana numa sessão fotográfica de moda?”

O livro de memórias, intitulado Melania, é editado pela independente Skyhorse Publishing, que o descreve como “uma história poderosa e inspiradora de uma mulher que traçou o seu próprio caminho, superou as adversidades e definiu a excelência pessoal”.

Em 2016, durante a campanha eleitoral, o New York Post publicou várias fotografias de Melania nua, que nunca tinham sido divulgadas. Os retratos em questão foram captados para uma revista masculina francesa em 1995 e a equipa de Donald Trump veio justificar que, nessa época, os dois ainda não se conheciam. Além disso, defendiam, “as fotografias assim estão muito na moda”.

Em 2000, quando já era apontada como namorada de Donald Trump, Melania posou nua para a capa da edição britânica da revista GQ no avião privativo do companheiro. Os dois casaram-se cinco anos depois e têm um filho em comum: Barron de 18 anos.

Este ano, Melania tem mantido uma postura discreta durante a campanha eleitoral de Donald Trump e esteve ao lado do marido apenas no último dia da Convenção Nacional Republicana, em Julho, sem dizer nada.

Há duas semanas, a antiga primeira-dama mencionou, pela primeira vez, a tentativa de homicídio a Donald Trump durante um comício em Butler, na Pensilvânia, em Julho — já esta semana outro homem tentou disparar contra o ex-Presidente dos EUA. “Não posso deixar de me perguntar por que as autoridades não detiveram o atirador antes do discurso”, queixa-se Melania directamente para a câmara, noutro vídeo de promoção ao livro.

Esta não é a primeira vez que Melania Trump inspira um livro. Em 2019, a biografia não autorizada Free, Melania​, escrita pela jornalista da CNN Kate Bennet, revelou detalhes sobre a relação do casal, contando que ambos dormiam em quartos separados na Casa Branca, apesar de passarem o dia ao telefone.