Margarida da Dinamarca hospitalizada após queda. Rainha emérita está fora de perigo

A rainha emérita Margarida II da Dinamarca foi hospitalizada na sequência de uma queda em casa, nesta quarta-feira. A notícia foi confirmada pela assessora da família real à agência de notícias dinamarquesa, detalhando que a mãe de Frederik X está fora de perigo, mas terá de cancelar a agenda dos próximos dias.

“A rainha Margarida foi levada para o Rigshospitalet ontem à noite depois de ter caído no Castelo de Fredensborg. Tendo em conta as circunstâncias, a rainha está bem, mas temporariamente hospitalizada para observação”, confirmou Lene Balleby em comunicado à agência Ritzau citado na imprensa dinamarquesa.

O Palácio de Fredensborg, no Norte do país, é onde a família real dinamarquesa passa habitualmente a época de Verão. Nesta quinta-feira era de lá que Margarida II ia sair para participar no 75.º aniversário do departamento de Arqueologia da Universidade de Aarhus. A sua presença foi cancelada por força da hospitalização.

A casa real fez saber que não há mais a acrescentar além do cancelamento da agenda. Ainda nesta segunda-feira, a monarca de 84 anos esteve na cerimónia de prémios Rungstedlund, que premeia anualmente quem se tenha distinguido numa das áreas de interesse de Karen Blixen — a vencedora deste ano foi a professora de astrofísica Anja C. Andersen.

Margarida II é, aliás, a patrona do museu dedicado à escritora dinamarquesa e foi ela que desenhou os cenários da produção Ehrengard, a ninfa do lago para a Netflix, em 2021. “As histórias de Karen Blixen sempre me fascinaram, com os seus contos estéticos, a sua imaginação e os seus mundos criadores de imagens”, confessou a rainha então em comunicado.

A 31 de Dezembro de 2023, durante a mensagem de Ana Novo, Margarida II anunciou que abdicaria do trono a favor do filho, Frederik, ao fim de 52 anos de reinado — era a rainha há mais tempo no trono na Europa, depois da morte de Isabel II. A (pouco comum) decisão de abdicar foi justificada com algum cansaço depois de uma cirurgia às costas em Fevereiro do ano passado. “A cirurgia naturalmente deu origem a alguma ponderação sobre o futuro, se era chegado o tempo para deixar a responsabilidade para a geração seguinte”, disse a monarca.

A 14 de Janeiro, Frederik X subiu ao trono ao lado da australiana Mary. “Espero que os novos rei e rainha sejam recebidos com a mesma confiança e devoção que me coube”, pedia Margarida, que sempre reuniu uma taxa de aprovação de mais de 80% nas sondagens sobre a monarquia.

Mais reservada dos holofotes, Margarida vai-se mantendo no activo e ligada aos seus interesses pessoais, em especial às artes, não só à cenografia, mas também à pintura, às aguarelas, gravuras, ilustrações e bordados.