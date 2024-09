Em família: do património aos truques de magia, vai um mundo fora dos eixos

FESTAS

Jornadas Europeias do Património

20 a 22 de Setembro

Uma visita guiada ao Teatro Nacional São João, um jogo no Museu Nacional dos Coches, um desafio para descobrir o Convento de Cristo a brincar, oficinas temáticas, caminhadas, peddy-paper, sessões de contos, teatro sensorial, visitas livres e orientadas, conversas e workshops.

De norte a sul do país, a festa das Jornadas Europeias do Património alinha mais de 450 actividades (e o número continua a crescer), que servem vários interesses e idades. Rotas, Redes e Conexões dão o tom ao manifesto deste ano, desenhado pela Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), que coordena a iniciativa em Portugal, com o apoio do Conselho da Europa e da Comissão Europeia.

A par da entrada gratuita nos museus e monumentos tutelados pela DGPC, perfilam-se experiências pensadas para fomentar a criatividade e a inovação, sempre de olhos postos na sensibilização para a importância da salvaguarda e valorização do património. O mapa completo pode ser consultado aqui.

Muralhas com História

20 a 22 de Setembro

Na Sortelha (Sabugal) promete-se uma viagem ao quotidiano medieval, mais precisamente, ao reinado de D. Dinis, filho de D. Afonso III e D. Beatriz de Castela, que ascendeu ao trono de Portugal em 1279 e por lá ficou até à sua morte, em 1325.

Ao longo dos três dias de festa, há recriações de episódios históricos, um mercado da época, tabernas, ofícios, cetraria, artes circenses, música, um acampamento militar, jogos tradicionais e torneios de armas.

As portas estão abertas na sexta, das 9h30 às 24h; sábado, das 12h às 24h; e domingo, das 12h às 21h30. A pulseira de acesso custa 2€, sendo gratuita para crianças até aos 12 anos.

Ceyceyra Medieval

21 e 22 de Setembro

Com o mesmo D. Dinis em pano de fundo, a Asseiceira (Tomar) põe em cena a oitava edição da sua viagem histórica. Criada por ordem régia em 1301, a povoação celebra a herança do território apontando a narrativa ao momento da sua fundação e ao posterior desenvolvimento.

Música, dança, arruadas, cortejos, animação de rua, tabernas, mercadores e cavaleiros templários compõem o cenário. Sábado, a partir das 14h, e domingo, às 11h, com entrada livre.

Semana Europeia da Mobilidade

16 a 22 de Setembro

Com os primeiros passos dados em 2002, a Semana Europeia da Mobilidade nasceu com a missão de encorajar o desenvolvimento sustentável das cidades e sensibilizar os cidadãos para um modelo de vida urbana amigo do ambiente, aproveitando para sublinhar a oportunidade da redescoberta dos lugares e do seu património.

Passeios a pé, de bicicleta, de trotinete ou de transportes públicos, sem esquecer os circuitos com actividades desenhadas para os mais novos, compõem o programa que, em Portugal, conta com a coordenação da Agência Portuguesa do Ambiente e se encontra detalhado em mobilityweek.eu/mobilityactions.

MAGIA

Encontros Mágicos

17 a 22 de Setembro

Apresenta-se como “o mais antigo festival de magia de Portugal” e vem, claro, com o carimbo do mestre na matéria: o português Luís de Matos, que organiza o evento.

Estendida a ruas, largos, praças e outros espaços, a cartola do 28.º Festival Internacional de Magia de Coimbra traz 14 artistas de sete países (Argentina, Bélgica, Espanha, Irlanda, Brasil, Japão e Portugal), 80 espectáculos e duas galas.

A par da Magia de Rua, entram no programa oficinas de origami, a exposição Paper Dreams, aulas de magia e as Galas Internacionais, com lugar no Convento de São Francisco. A entrada é livre (excepto galas, com bilhetes entre 20€ e 22,50€).

MARIONETAS

Fora dos Eixos

19 a 22 de Setembro

Uma arruada com bombos e gigantones e um piquenique comunitário no Parque de Lazer do Outeiro são as novidades desta sétima edição do Fora dos Eixos - Festival Internacional de Teatro de Marionetas de Santa Maria da Feira, que alinha o passo pela Liberdade, Diversidade e Interculturalidade.

De palco montado no Centro Cultural de Milheirós de Poiares, convida uma dezena de companhias nacionais e internacionais a mostrar a sua arte para “contar histórias, esboçar sorrisos, provocar gargalhadas e fazer chegar o mar aos nossos olhos”.

My Shadow and Me de Drew Colby, Periplo Varieté da companhia Periplo Marionetas, Maria Liberdade da Trulé e Alfredo, o Coleccionador de Borboletas da S.A. Marionetas são alguns dos momentos no programa, que se completa com as exposições Cinderela e Make Love Not War das Marionetas do Porto e o workshop de construção de marionetas de luva. A puxar os fios da direcção artística está, uma vez mais, o especialista Rui Sousa. Grátis a 5€.

MUSICAL

Händel... Lá Com Essa Música!

21 e 22 de Setembro

Foto Periplo Varieté da companhia Periplo Marionetas DR

A Companhia de Teatro de Almada apresenta um espectáculo que celebra a música do compositor Georg Friedrich Händel, de cuja pena saíram “mais de 600 peças musicais, todas muito boas”, explicam na nota de imprensa.

A encenação é de Teresa Gafeira. Sábado, às 16h; e domingo, às 11h e às 15h, no Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada), com bilhetes a 10€. M/3

ARTES

M.A.R. - Mostra de Artes de Rua

20 a 22 de Setembro

Foto Händel... Lá Com Essa Música! DR

Com 21 projectos de origens diversas (Alemanha, Brasil, Espanha, França, Itália, Portugal e Reino Unido), a sexta edição da mostra cruza circo, instalação, teatro, dança, música, site specific e jogos interactivos.

Organizada pelo Teatro do Mar com o apoio do município de Sines, desfia momentos e constrói memórias no espaço público da cidade – Alameda da Paz, Antiga Estação de Comboios, Avenida Vasco da Gama, Capela da Misericórdia, Castelo de Sines, Centro de Artes, Largo Poeta Bocage e Praia Vasco da Gama são algumas das coordenadas –, dando palco a um manifesto pela liberdade, resistência e transformação. Tudo com entrada livre e rota definida aqui.

FESTIVAL

Festival Alecrim

19 a 22 de Setembro

Cultura, activismo e ecologia dão as mãos no festival que se estreia no Jardim da Estrela, em Lisboa.

Música (Luca Argel, Luís Severo, Catarina Branco e La Barca), humor (Carlos Pereira), debates e workshops diversos (escrita criativa, ecologia sonora, animação e teatro climático) marcam presença nos quatro dias do evento, que faz parte do programa Um Teatro em Cada Bairro da Câmara Municipal de Lisboa e pretende sensibilizar o público para as questões ambientais “de forma leve, acessível e divertida”.

A entrada é livre; a participação nos workshops está sujeita a inscrição prévia em umteatroemcadabairro.cjardimestrela@cm-lisboa.pt.

VISITAS

Caravela Vera Cruz

21 a 28 de Setembro

No Cais Gil Eanes, na zona ribeirinha de Portimão, está atracada a caravela-escola portuguesa Vera Cruz, feita à imagem de navios como aquele em que, por exemplo, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança.

A embarcação quinhentista pode ser visitada gratuitamente das 10h às 13h e das 14h às 18h30, excepto sexta, sábado e domingo (até às 20h30) e no dia 28, aberta apenas no período da manhã (das 10h às 14h).