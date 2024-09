Governo adia entrega do plano orçamental de médio prazo a Bruxelas

O Governo não vai entregar a Bruxelas até à próxima sexta-feira, como previsto nas novas regras orçamentais europeias, o plano orçamental para os próximos quatro anos, que inclui a imposição de um limite para a variação da despesa primária líquida que poderá estar prevista no Orçamento do Estado (OE) para 2025. Um pedido de adiamento foi entregue à Comissão Europeia pelo executivo, passando a divulgação do documento para uma data mais próxima da apresentação da proposta do Orçamento do Estado, agendada para 10 de Outubro.

