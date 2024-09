Sporting quer remodelar Estádio José Alvalade e construir museu no Alvaláxia

O fosso do recinto “leonino” vai ser fechado antes do início da próxima época, o que vai permitir mais 2000 lugares.

O Sporting quer lançar o concurso para a remodelação do Estádio José Alvalade e recomprar o Alvaláxia, onde quer construir um novo museu, de acordo com o plano estratégico 2024-34, apresentado nesta quinta-feira.

"Nos próximos 10 anos, queremos abrir concurso para remodelação do estádio. Vamos abrir o concurso, assumimos este compromisso. Para ter um novo estádio, de referência internacional", disse o vice-presidente do clube André Bernardo.

Numa apresentação do plano estratégico aos funcionários dos "leões", o dirigente revelou ainda que há um "princípio de acordo para a compra do Alvaláxia", espaço comercial junto ao estádio, alienado em 2007, durante a presidência de Filipe Soares Franco.

"Estamos a reconquistar aquilo que era nosso. Esta compra vai permitir dar uma grande volta na experiência do estádio. Vai ser um "hub" de entretenimento. Vai permitir melhor experiência no "match day", mas também no não "match day", que praticamente não existe", referiu.

André Bernardo adiantou ainda que o novo museu será no Alvaláxia e "à altura da história" do clube.

Considerando este plano o "maior salto quântico da história do Sporting desde 1906", ano de fundação, o vice-presidente dos "leões" lembrou que, há seis anos, a "máquina" do clube estava praticamente parada, mas que desde então a SAD "leonina", liderada desde 2018 por Frederico Varandas, conseguiu quatro resultados líquidos positivos em cinco temporadas e que bateu recordes de receitas em todas as linhas de negócio.

O Sporting quer, em 10 anos, crescer o dobro em termos de receitas operacionais e chegar aos 170,2 milhões de euros em 2034, abrindo a entrada minoritária no capital social da SAD de um parceiro estratégico.

André Bernardo referiu ainda que vão ser feitas várias alterações no Estádio José Alvalade, para protagonizar uma melhor experiência aos adeptos, indo buscar exemplos de sucesso a outros clubes, como um novo "hall vip" com vista para a entrada dos jogadores, lugares junto aos bancos, ao estilo da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), mais "lugares de leão", lugares "premium".

O fosso do Estádio José Alvalade vai ser fechado antes do início da próxima época, o que, segundo André Bernardo, vai permitir a colocação de mais 2.000 lugares.

A nível desportivo, o vice-presidente dos "leões" não adiantou muito, apenas que vão ser promovidas alterações na academia, que vão "além da formação e implicam o "scouting"".

Outras das novidades é a criação de nove equipamentos de jogo, procurando bater ainda mais recordes nas vendas.