Sporting perde com Real Madrid na Champions feminina

As sportinguistas só cederam com um golo nos descontos.

O Sporting perdeu nesta quinta-feira por 2-1 na recepção ao Real Madrid, na primeira mão da segunda ronda de qualificação da Liga dos Campeões feminina de futebol, com o golo do triunfo da formação espanhola a chegar nos descontos.

Na Academia em Alcochete, as espanholas adiantaram-se no marcador com um golo de Athenea del Castillo, aos 11 minutos, mas as "leoas" conseguiram chegar ao empate aos 45+4, num penálti convertido por Andreia Bravo. O Real Madrid só chegou ao triunfo com um golo aos 90'+6', apontando por Melanie Leupolz.

O encontro da segunda mão, que vai decidir quem segue em frente para a fase de grupos, está marcado para a próxima quinta-feira (26 de Setembro), às 19h, no Estádio Alfredo Di Stefano, em Madrid.