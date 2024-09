Barcelona cai no principado e Raya salva Arsenal na Liga dos Campeões

Atalanta desperdiça penálti e “gunners”, adversários de Sporting e Benfica, saem com nulo. Atlético de Madrid marca ao cair do pano.

O último dia da primeira ronda da Champions provou que Arsenal e Barcelona não terão a vida facilitada nesta fase de Liga, com os catalães a perderem (2-1) no Mónaco e os londrinos a sobreviverem (0-0) à Atalanta graças a dupla defesa de Raya no penálti desperdiçado pelos italianos.

Antes, o Bayer Leverkusen, campeão germânico, defrontara os neerlandeses do Feyenoord — que a 22 de Outubro visitam o Estádio da Luz, para a terceira ronda — e deu um "banho de bola" em pleno De Kuip, a famosa "banheira" de Roterdão. Um bis de Wirtz, um golo de Grimaldo e outro de Wellenreuther, na própria baliza, ditaram o 0-4 final ainda antes do intervalo.

O Boniface fez um Thierry Henry ??#DAZNChampions pic.twitter.com/y3KnikG9Y0 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) September 19, 2024

A equipa de Xabi Alonso fez, inclusive, melhor do que o Bayern Munique no arranque da Champions, ao marcar mais um golo do que os obtidos pelos bávaros na primeira parte... para tirar o pé na segunda e ficar longe dos nove golos com que o Dínamo de Zagreb foi brindado em Munique.

Ainda no que diz respeito a adversários do Benfica, o terceiro dia desta primeira jornada da nova Liga dos Campeões reservou mais três duelos: o tal Mónaco-Barcelona, um Atlético de Madrid-Leipzig (2-1)... com o Arsenal a mostrar fragilidades em Bérgamo, casa dos vencedores da Liga Europa, num duelo com a Atalanta ao cuidado de “águias” e “leões”, que terão obrigatoriamente que defrontar os londrinos na corrida aos oitavos-de-final.

O Sporting pôde, igualmente, perceber melhor do que são capazes os austríacos do Sturm Graz num jogo em que enfrentaram e perderam (2-1) com os franceses do Brest.

Resultados Feyenoord-B. Leverkusen, 0-4

Est. Vermelha-Benfica, 1-2

Atalanta-Arsenal, 0-0

Atlético de Madrid-RB Leipzig, 2-1

Brest-Sturm Graz, 2-1

Mónaco-Barcelona, 2-1

Depois dos 28 golos do primeiro dos três “assaltos” da primeira ronda da Champions, as expectativas caíram com os 13 golos conseguidos nos seis encontros da véspera, em que se registaram os dois primeiros nulos.

Os sete golos apontados nas partidas da tarde abriam, no mínimo, boas perspectivas quanto a uma marca mais aceitável, com a fasquia a chegar aos 13 golos ainda a meio da noite, fechando nos 16.

Reduzido a 10 por expulsão de Eric García (11’), o Barcelona foi uma das vítimas da noite, ante um Mónaco que aproveitou.

Também o Atlético de Madrid saiu vencedor (2-1), depois de ter começado a perder na recepção ao Leipzig, com José María Giménez, a passe de Griezmann, a resolver a partida aos 90 minutos.

No global, a primeira jornada acaba com 15 equipas empatadas com três pontos, entre as quais Sporting e Benfica, e seis com um ponto.