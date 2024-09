Inyenzi ou As Baratas, de Scholastique Mukasonga, chega às livrarias

Todas as noites, o meu sono é trespassado pelo mesmo pesadelo. Há alguém a perseguir-me, ouço como que um zumbido que se eleva até mim, um burburinho cada vez mais ameaçador. Não me viro. Não vale a pena. Sei quem me persegue… Sei que têm machetes. Não sei como, mas, sem me virar, sei que têm machetes… Às vezes, há também colegas da minha turma. Ouço os seus gritos, quando caem. Quando elas… Agora, sou a única a correr, sei que vou cair, que me vão calcar, não quero sentir o frio do gume no pescoço, não…

