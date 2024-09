Marco Santos estreia o novo álbum Everyone is the One com um concerto no CCB

É já no próximo sábado que o baterista e compositor Marco Santos apresenta ao vivo o seu novo álbum, gravado em sexteto e com muitas histórias por detrás: Everyone is the One.

Tem uma história antiga, mas só agora vê a luz do dia o anunciado terceiro álbum do baterista e compositor Marco Santos, sucessor de Ode Portrait (2013) e Evocations (2022) Chama-se Everyone is the One e vai ser apresentado ao vivo, na íntegra, no Pequeno Auditório do CCB, em Lisboa, no próximo sábado, às 19h, depois de duas apresentações experimentais, a primeira no Auditório do Liceu Camões, em Fevereiro, e no Espaço Bota, em Março.