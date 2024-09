Le Clique: Vida Rockstar (X). Cabem todas as músicas no reggaetón de Jhayco

Os títulos dos discos de Jhayco importam. São declarações de intenções, reflectem estados de espírito. Famouz (2019) e Timelezz (2021), os álbuns iniciáticos do artista anteriormente conhecido como Jhay Cortez, assumiam ao que vinha. Procurava a fama, no primeiro; e um lugar no panteão da música urbana latina, no segundo. Le Clique: Vida Rockstar (X), por outro lado, parece uma sopa de letras. O significado é pouco ou nada claro, dispersa-se. Mas, mais uma vez, é um sumário e um reflexo do terceiro registo longo do porto-riquenho.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt